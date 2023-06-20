per os 1–2 капсулы два или три раза в сутки, за два часа до или после еды или перорального введения медикаментов. Запить достаточным объемом жидкости.

Максимальная суточная доза для взрослых и детей старше 14 лет составляет 6 капсул, для детей в возрасте 6–14 лет — 3 капсулы.