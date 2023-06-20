КСЕРОГЕЛЬ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН* (XEROGEL POLYMETHYLSILOXANE*) Действующее вещество
при введении per os выполняет детоксикационную роль. Эффективно впитывает токсичные вещества средней молекулярной массы и продукты неполного метаболизма из кишечника и крови, помогает удалить из организма радиоактивные изотопы. Снижает выраженность симптомов интоксикации, улучшает работу кишечника, печени и почек, способствует нормализации результатов анализов крови и мочи. Благодаря процессам детоксикации улучшает иммунную функцию.
Покрывает слоем слизистую оболочку ЖКТ, предупреждая таким образом развитие эрозий.
Кишечной абсорбции препарата не происходит.
– в комплексе лечения с целью дезинтоксикации при ХПН, возникшей вследствие пиелонефрита, поликистоза почек, мочекаменной болезни;
– в комплексе лечения пациентов с кишечным дисбиозом;
– гепатит (токсической или вирусной этиологии), воспаление печени и желчного пузыря, цирроз печени, застой желчи, воспаление слизистой оболочки желудка (с пониженной кислотопродукцией), воспаление тонкой и/или толстой кишки, диарея;
– отравление этанолом или наркотическими средствами;
– реакции аллергического характера, болезни кожи (диатез, нейродермит);
– лечение интоксикации у пациентов с ожогами;
– лечение интоксикации у пациентов с гнойно-септическими процессами;
– токсикоз І половины беременности.
per os 1–2 капсулы два или три раза в сутки, за два часа до или после еды или перорального введения медикаментов. Запить достаточным объемом жидкости.
Максимальная суточная доза для взрослых и детей старше 14 лет составляет 6 капсул, для детей в возрасте 6–14 лет — 3 капсулы.
– острый илеус;
– индивидуальная непереносимость веществ лекарственного средства.
вначале приема лекарственного средства может наблюдаться кратковременный запор.
Возможны эпизоды индивидуальной непереносимости веществ лекарственного средства.
с целью предупреждения развития запора лицам, имеющим такую склонность, в первые 2 сут приема лекарственного средства следует проводить очищение кишечника с помощью клизмы на ночь или применять препараты слабительного действия.
совместное применение с ионообменными смолами может вызвать развитие запора.
Нельзя применять вместе с лекарственными средствами, содержащими серебро.
побочные эффекты при приеме дозы, превышающей максимальную разовую, не выявлены.