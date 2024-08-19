У здорового взрослого человека температура тела в подмышечной впадине составляет 36,6 °C, но она может незначительно повышаться под действием внешних и внутренних факторов. К ним относятся:

циркадные ритмы — как правило, в вечернее время отмечаются более высокие температурные показатели;

физическая активность — интенсивная физическая активность провоцирует повышение температуры тела (вследствие усиленного обмена веществ и выработки тепла мышцами);

гормональные изменения — отмечена зависимость от фазы менструального цикла (после овуляции она обычно повышается на 0,3–0,6 °C);

переваривание пищи;

стресс, возбуждение или тревога;

высокая температура воздуха или пребывание в горячем помещении;

слишком теплая одежда;

некоторые лекарственные средства;

обезвоживание.

Повышенная температура тела — это защитная реакция организма, которая чаще всего возникает, когда иммунная система сталкивается с угрозой (вирусы, бактерии, другие патогены). При их проникновении в организм запускается сложный каскад реакций, при котором лихорадка — один из ключевых элементов защиты. Она создает неблагоприятную среду для размножения многих болезнетворных микроорганизмов.

Виды лихорадки:

субфебрильная — если температура тела повышена незначительно (37,1–38 °C);

фебрильная — при умеренно повышенной температуре тела (38–39 °C);

высокая — 39–40 °C — вызывает значительное ухудшение состояния;

очень высокая — 40–41 °C — состояние становится тяжелым;

гиперпиретическая (свыше 41 °C) — очень опасное состояние.

Причины лихорадки разнообразные. Наиболее часто она возникает на фоне инфекционного процесса при острых респираторно-вирусных инфекциях, гриппе , воспалении легких и др., однако может быть симптомом других патологических состояний, включая аутоиммунные заболевания, некоторые виды онкологических новообразований, сильный стресс. В таких случаях температура тела у взрослого то повышается, то снижается.

Какими симптомами сопровождается повышенная температура тела?

О повышении температуры тела свидетельствует целый ряд характерных признаков и симптомов:

внезапно появляющееся ощущение слабости, будто все силы покинули тело. Эта необъяснимая усталость сопровождается общим недомоганием, когда кажется, что организм борется с чем-то невидимым. Человек чувствует себя разбитым, словно после тяжелого трудового дня, даже если не совершал никаких физических усилий;

озноб — при незначительном повышении температурных показателей появляются легкая дрожь, ощущение прохлады. Если же температура тела повысилась значительно, озноб усиливается, вызывая сильную дрожь во всем теле: лучше не становится даже под теплым одеялом;

кожа и губы становятся сухими — губы могут потрескаться, а кожа — потерять свою обычную эластичность. На ощупь она кажется горячей и сухой;

головная боль — варьирует от тупой, давящей боли до острой, пульсирующей;

одновременно с болевым синдромом возникает ощущение ломоты во всем теле. Боль в суставах и мышцах особенно заметна в спине, конечностях;

снижение или полное отсутствие аппетита — еда кажется безвкусной или даже вызывает тошноту;

повышенное потоотделение — по мере развития лихорадки наступает состояние, когда человека «бросает в пот». Организм пытается снизить температуру тела через усиление потоотделения. Приступы потливости могут чередоваться с ознобом;

нарушения сердечного ритма — сердцебиение ускоряется, становится неритмичным.

Бессимптомное повышение температуры тела

Повышение температуры тела (38–39 °C) без других характерных для лихорадки симптомов часто озадачивает как пациентов, так и врачей. Возможные причины такого состояния следующие:

скрытые инфекции — некоторые инфекционные заболевания, особенно на ранних стадиях, проявляются только повышением температуры тела;

аутоиммунные заболевания — ревматоидный артрит , системная красная волчанка ;

, ; эндокринные нарушения — например тиреотоксикоз;

психогенные факторы — стресс, тревожность, другие психологические состояния;

реакция на некоторые лекарственные средства;

хронический воспалительный процесс.

Диагностика резкого бессимптомного повышения температуры тела — сложная задача. Как правило, у пациента ничего не болит, отсутствуют какие-либо субъективные проявления, при этом температура может достигать 38 °C и выше. Для выявления причины лихорадки потребуется комплексное обследование с использованием лабораторных и инструментальных методов.

Почему «бросает в жар» при нормальной температуре тела: основные причины

Некоторые пациенты жалуются, что их резко «бросает» то в жар, то в холод без фактического повышения температуры тела. При этом дополнительные жалобы: тошнота, повышенное потоотделение и др. Это довольно распространенное явление, которое может быть вызвано:

гормональными изменениями — колебаниями гормонального фона в течение менструального цикла, периода менопаузы, нарушениями работы щитовидной железы (особенно гипертиреоз);

эмоциональными факторами — стрессом, тревожностью, сильными эмоциями (смущение, гнев и др.);

вегетативными расстройства — вегетососудистой дисфункцией и другими нарушениями работы вегетативной нервной системы;

побочными эффектами некоторых лекарственных средств (антидепрессанты, препараты для лечения гипертензии, анальгетики);

резкими колебаниями уровня глюкозы в крови;

неврологическими причинами — например мигренью ;

; началом вирусной или бактериальной инфекции;

аллергическими реакциями — некоторые аллергены вызывают ощущение внутреннего жара и слабости на фоне нормальной температуры тела;

условиями окружающей среды;

употреблением определенных продуктов — острой пищи, алкоголя и др.

Почему повышается температура тела?

Повышение температуры тела — это сложный процесс, запускаемый организмом в ответ на различные факторы. Схематично его можно описать следующим образом:

иммунный ответ — чаще всего температура тела повышается как реакция на инфекцию. Когда иммунная система выявляет патогены (вирусы, бактерии, грибы), она запускает каскад защитных реакций. Лейкоциты и другие иммунные клетки выделяют специальные вещества — пирогены, которые воздействуют на центр терморегуляции в гипоталамусе;

работа гипоталамуса — гипоталамус, получив сигнал от пирогенов, повышает «установочную точку» температуры тела. Это похоже на повышение настроек термостата. Организм начинает воспринимать нормальную температуру тела как слишком низкую и стремится ее повысить;

усиление метаболизма — организм ускоряет обмен веществ, что сопровождается увеличением выработки тепла;

сужение кровеносных сосудов — поверхностные сосуды сужаются, уменьшая теплоотдачу через кожу. Это объясняет, почему при повышении температуры тела часто чувствуется озноб;

мышечная дрожь — непроизвольное сокращение мышц также способствует выработке тепла;

гормональные и воспалительные изменения — выделяются гормоны стресса (кортизол, адреналин и др.), медиаторы воспаления, которые также влияют на температуру тела как локально, так и системно.

Важно понимать, что умеренная лихорадка — это не враг, а союзник в борьбе с болезнью. Она создает неблагоприятные условия для размножения многих патогенов и ускоряет иммунные реакции. Однако при чрезмерно высокой температуре тела или в случаях, когда она долго не «сбивается», требуется медицинская помощь.

Когда нужно «сбивать» температуру тела?

При какой температуре тела следует обратиться за медицинской помощью:

у взрослых — обычно рекомендуется снижать температуру тела, если она превышает 38,5 °C, при хронических заболеваниях сердца, легких или нервной системы — выше 38 °C;

у детей в возрасте младше 3 мес при температуре >38 °C (даже без дополнительных симптомов у ребенка), в возрасте 3 мес–3 лет — выше 39 °C, в возрасте старше 3 лет — при температуре >39,5 °C или сильном дискомфорте.

В особых случаях (при судорогах в анамнезе, в период беременности) — рекомендуется консультация с врачом даже при небольшом повышении температуры тела.

Как «сбить» температуру тела?

Методы снижения температуры можно разделить на медикаментозные и немедикаментозные.

Медикаментозные методы:

парацетамол — наиболее часто рекомендуемое жаропонижающее средство, которое применяется у взрослых и детей. Препарат действует преимущественно на центр терморегуляции в головном мозге. Рекомендованная доза для взрослых — 500–1000 мг каждые 6 ч;

— наиболее часто рекомендуемое жаропонижающее средство, которое применяется у взрослых и детей. Препарат действует преимущественно на центр терморегуляции в головном мозге. Рекомендованная доза для взрослых — 500–1000 мг каждые 6 ч; ибупрофен — нестероидный противовоспалительный препарат с жаропонижающим эффектом, который помимо снижения температуры тела, уменьшает выраженность воспаления и боли. Рекомендованная доза для взрослых — 200–400 мг каждые 6 ч.

Немедикаментозные методы:

обильное питье — для того, чтобы избежать обезвоживания, способствует выведению токсинов. Рекомендуют воду, травяной чай, фруктовый морс, компот и др. Не следует употреблять напитки с кофеином и алкоголем: они могут усилить обезвоживание;

прохладные компрессы — прикладывать влажное прохладное полотенце ко лбу, запястьям, подмышкам, паховой области. Менять компрессы каждые 10–15 мин. Не использовать слишком холодную воду, чтобы избежать спазма сосудов;

обтирания — использовать теплую воду (около 30 °C). Обтирать тело губкой или мягкой тканью, особое внимание уделять местам, где проходят крупные сосуды;

проветривание помещения — обеспечить постоянный приток свежего воздуха с оптимальной температурой в комнате 20–22 °C;

легкая одежда — не кутаться, даже если чувствуется озноб;

прохладный душ или ванна — использовать воду комфортной температуры, не слишком холодную;

отдых — обеспечить организму достаточный отдых, избегать физических нагрузок;

диета — употреблять легкоусвояемую пищу.

Что делать, если повышенная температура тела не «сбивается»?

Существует несколько причин, почему температура тела не «сбивается» даже после приема жаропонижающих препаратов:

бактериальные и вирусные инфекции, сопровождающиеся устойчивой лихорадкой (грипп, менингит, пневмония и др.);

неправильно подобранная доза лекарственных средств;

резистентность к антипиретикам;

аутоиммунные и онкологические заболевания.

Что делать, если температура тела не снижается:

обратиться к врачу — самый важный шаг;

пересмотреть дозу препарата — возможно, требуется коррекция дозы жаропонижающего средства (только по рекомендации врача);

сменить препарат — применять альтернативное жаропонижающее средство;

чаще использовать физические методы охлаждения;

госпитализация — в случае очень высокой или длительной лихорадки может потребоваться лечение в стационаре.

Что делать с высокой температурой тела у ребенка?

Лихорадка у детей может быстро прогрессировать. Хотя существуют домашние методы снижения температуры тела, главный совет — своевременно обратиться к педиатру.

До визита к врачу родители могут предпринять следующие меры: