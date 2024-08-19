Столкнувшись с привкусом горечи во рту, многие люди не спешат обращаться к врачу. Вместо этого они предпринимают попытки самостоятельно избавиться от дискомфорта: заедают или запивают неприятное ощущение, экспериментируют с различными полосканиями и другими домашними средствами. Однако такой подход не только неэффективен, но и потенциально опасен, поскольку лишь маскирует горький вкус во рту, не устраняя его истинную причину.

Правильнее не игнорировать проблему и не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для комплексной диагностики и соответствующей терапии, особенно в случаях, если горечь во рту сочетается с дополнительными симптомами:

изжога;

тошнота и рвота ;

; отрыжка (воздухом, желчью, кислым);

метеоризм;

дискомфорт или боль в животе ;

; расстройство стула (запор или диарея);

посторонний привкус во рту (металлический, желчи и др.);

сухость слизистой оболочки ротовой полости;

неприятный запах изо рта (галитоз) ;

; повышенное слюноотделение;

изменение цвета языка или наличие налета;

общие симптомы (постоянная усталость, головная боль, головокружение , потеря аппетита, изменение массы тела);

, потеря аппетита, изменение массы тела); кожные проявления (желтушность кожи и склер глаз, зуд, сыпь);

неврологические симптомы;

психоэмоциональные нарушения (раздражительность, тревожность, нарушения сна, депрессивные расстройства );

); боль в правом подреберье, за грудиной.

От чего и когда возникает горький привкус во рту?

Наиболее часто пациентов беспокоят:

привкус горечи во рту, который появляется утром, после сна — сигнализирует о нарушениях в работе гепатобилиарной системы. Симптом часто указывает на проблемы с печенью, желчным пузырем, желчеотводящими путями. Среди возможных заболеваний, вызывающих такое состояние, следует отметить различные формы гепатита, воспаление желчного пузыря ( холецистит ), а также наличие конкрементов в желчных протоках;

), а также наличие конкрементов в желчных протоках; комплекс симптомов (горечь, изжога, тошнота, сухость во рту) — указывает на нарушение нормального пассажа пищи по пищеварительному тракту. Например при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни происходит заброс содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки обратно в пищевод, что вызывает не только дискомфорт и вышеописанные симптомы, но и может сопровождаться серьезными осложнениями при отсутствии своевременного лечения;

происходит заброс содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки обратно в пищевод, что вызывает не только дискомфорт и вышеописанные симптомы, но и может сопровождаться серьезными осложнениями при отсутствии своевременного лечения; горечь после обильного приема пищи — индикатор проблем с верхними отделами пищеварительного тракта: воспалительных процессах в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки или желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др;

или желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и др; горечь после интенсивных физических упражнений или тяжелой физической работы — возможный признак нарушений в работе печени и желчевыводящей системы. Особенно настораживающим симптомом является сочетание горечи во рту с болью, тяжестью в правом подреберье. Физическая нагрузка провоцирует обострение имеющихся патологических процессов.

Причины горечи во рту

Причины, которые способны вызывать ощущение горечи во рту, разнообразны:

заброс желчи — при нарушении работы сфинктера Одди или повышении внутрибрюшного давления желчь может забрасываться в двенадцатиперстную кишку, а затем в желудок, пищевод, ротовую полость. Она состоит из желчных кислот, холестерина, билирубина, других компонентов и имеет интенсивный горький вкус. Желчь раздражает вкусовые рецепторы во рту, что сопровождается горечью;

воздействие желудочного сока — желудочный сок — сложная смесь из соляной кислоты, пепсина и других ферментов. В норме pH желудочного сока составляет 1,5–3,5, что делает его очень кислым. При ретроградном забросе желудочного содержимого кислота раздражает слизистую оболочку пищевода и ротовой полости. Хотя желудочный сок сам по себе кислый, его воздействие на слизистую оболочку может восприниматься как горечь вследствие раздражения нервных окончаний и изменения вкусового восприятия;

изменение состава слюны — слюна содержит воду, электролиты, ферменты и антибактериальные компоненты, ее нормальный pH составляет 6,2–7,4. При изменении состава слюны, например, при повышении концентрации ионов натрия, калия или кальция, изменяется ее вкус;

активация вкусовых рецепторов — в языке человека находятся различные типы вкусовых рецепторов, в том числе отвечающие за восприятие горького вкуса. Эти рецепторы (TAS2R) активируются различными веществами, даже в очень низких концентрациях. Например, некоторые лекарственные препараты или их метаболиты, выделяемые со слюной, способны стимулировать рецепторы TAS2R. Пациенты жалуются на ощущение горечи во рту после приема лекарственных средств в форме таблеток (может сопровождаться тошнотой и другими симптомами);

воздействие бактериальных метаболитов — в ротовой полости обитает множество видов бактерий, составляющих нормальную микрофлору. Некоторые из них способны производить метаболиты с горьким вкусом (например короткоцепочечные жирные кислоты, амины или другие органические соединения). Накопление таких веществ на поверхности языка и слизистой оболочке рта приводит к устойчивому ощущению горечи. Особенно это характерно при недостаточной гигиене полости рта или при наличии зубного налета;

окисление жиров — жиры, попадающие в ротовую полость с пищей или в результате рефлюкса, могут подвергаться окислению под действием кислорода воздуха и ферментов слюны. В результате образуются продукты перекисного окисления липидов, многие из которых обладают горьким вкусом;

раздражение нервных окончаний — в слизистой оболочке рта и языка находится множество нервных окончаний, отвечающих за восприятие вкуса, температуры и тактильных ощущений. При воздействии на эти нервные окончания различных факторов (химических, механических, температурных) может возникать ощущение горечи даже при отсутствии реальных горьких веществ. Это явление называется парагевзией — искажением вкусового восприятия.

На какие проблемы указывает горечь во рту?

Горечь во рту — симптом многих заболеваний и патологических состояний. Чаще всего она указывает на проблемы с пищеварительным трактом, печенью и желчевыводящими путями.

Почему еще горчит во рту:

проблемы с зубами и полостью рта ( кариес , гингивит и другие воспалительные заболевания, недостаточная гигиена ротовой полости);

, гингивит и другие воспалительные заболевания, недостаточная гигиена ротовой полости); эндокринные нарушения;

невралгия языкоглоточного нерва, повреждения лицевого нерва;

опухоли головного мозга, затрагивающие вкусовые центры;

грибковые инфекции полости рта;

бактериальные инфекции, влияющие на слюнные железы;

побочные эффекты лекарственных средств;

нарушения питания (дефицит витаминов группы B, особенно B 12 , цинка, обезвоживание);

, цинка, обезвоживание); воздействие химических веществ на производствах;

возрастные изменения.

Горечь во рту: чем лечить?

Лечение предусматривает комплексный подход и зависит от причин патологии. Его основные цели:

устранение горечи во рту и связанных с ней неприятных ощущений;

лечение основного заболевания, вызвавшего симптом;

предотвращение рецидивов и осложнений;

улучшение качества жизни пациента;

восстановление нормального вкусового восприятия;

нормализация пищеварительных процессов.

Чем убрать горечь во рту, вызванную проблемами с деснами или недостаточной гигиеной полости рта? Для этого рекомендуют:

тщательную и регулярную чистку зубов;

использование зубной нити;

применение специальных ополаскивателей;

профессиональную чистку зубов у стоматолога.

В случаях, когда горький привкус является симптомом системных заболеваний, необходимо применение комплексной патогенетической терапии (медикаментозное лечение, диетотерапия, а также коррекция образа жизни пациента).

Если симптоматика обусловлена нарушениями в работе билиарной системы, терапевтические мероприятия направлены на нормализацию работы желчного пузыря, желчеотводящих путей и сфинктера Одди. Немаловажную роль в лечении играет улучшение реологических свойств желчи, что достигается путем коррекции рациона и оптимизации питьевого режима:

рекомендована диета, богатая клетчаткой, с ограничением потребления жирной и острой пищи;

достаточное потребление жидкости — для взрослого пациента суточный объем составляет не менее 2 л.

При сочетании горечи и диспепсии особое внимание уделяется восстановлению нормальной микрофлоры кишечника. Для этой цели применяют пробиотики — препараты, содержащие живые микроорганизмы, которые способствуют восстановлению баланса кишечной микрофлоры.

Может ли горечь во рту исчезнуть сама?

Неприятный симптом действительно может пройти самостоятельно в некоторых случаях, особенно если он вызван временными или легко устранимыми факторами:

после употребления определенных продуктов, напитков, приема лекарственных средств;

при временном стрессе или нервном напряжении;

при улучшении гигиены полости рта;

после коррекции диеты и изменения образа жизни, восстановления водного баланса.

Что же делать, если горечь во рту сохраняется? Если симптом сохраняется более нескольких дней, сопровождается другими проявлениями или регулярно повторяется, рекомендуется обратиться к врачу.

Какие лекарственные средства помогают убрать горечь?

В случаях, когда горечь во рту вызвана гастритом или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, обычно применяют:

антисекреторные средства (ингибиторы протонной помпы или блокаторы H 2 -гистаминовых рецепторов) — снижают кислотность желудочного сока и способствуют уменьшению выраженности раздражения слизистой оболочки пищевода и желудка;

-гистаминовых рецепторов) — снижают кислотность желудочного сока и способствуют уменьшению выраженности раздражения слизистой оболочки пищевода и желудка; прокинетики — улучшают моторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта, способствуют нормализации продвижения пищи и предотвращению заброса кислого содержимого в пищевод;

антациды — обеспечивают быстрое, хотя и кратковременное, уменьшение выраженности симптомов, нейтрализуя кислоту в желудке и защищая слизистую оболочку.

При язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно если она ассоциирована с инфекцией Helicobacter pylori, стандартом лечения является проведение курса эрадикационной терапии.

Что принимать, если горечь во рту связана с желчнокаменной болезнью? Основным методом консервативного лечения является назначение препаратов урсодезоксихолевой кислоты . Для пациентов с крупными желчными камнями, которые не поддаются консервативному лечению, используют малоинвазивные методы их разрушения. Литотрипсия с использованием ультразвука или специализированного лазера позволяет дробить камни на мелкие фрагменты, которые затем могут быть выведены естественным путем или растворены с помощью медикаментозной терапии.

При нарушении оттока желчи применяют желчегонные средства. Они способствуют усилению выработки желчи печенью и улучшают ее отток, что помогает нормализовать пищеварительные процессы и устранить горький привкус. Для того чтобы убрать горечь во рту от желчи, используют отвары желчегонных трав (кукурузные рыльца, бессмертник, пижма и др.) как дополнение к медикаментозной терапии.

У пациентов с хроническим стрессом рекомендуют комбинацию медикаментозного лечения с психотерапевтическими методиками.

Как быстро избавиться от горечи во рту за одну минуту?

Способы временного устранения неприятного привкуса во рту: