вводят в/м, п/к или в/в, а при фуникулярном миелозе и амиотрофическом боковом склерозе также интралюмбально. При В 12 -дефицитных анемиях применяют в дозах 0,1–0,2 мг через день до достижения ремиссии.

При появлении симптомов фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с поражением нервной системы цианокобаламин применяют в разовой дозе 0,4–0,5 мг и выше. В первую неделю вводят ежедневно, а затем — с интервалом между введениями 5–7 дней (одновременно назначают фолиевую кислоту). В тяжелых случаях вводят в спинномозговой канал, начиная с разовой дозы 15–30 мкг, при каждой последующей инъекции повышая дозу (50, 100, 150, 200 мкг). Интралюмбальные инъекции выполняют каждые 3 дня, всего на курс лечения — 8–10 инъекций. В период ремиссии при отсутствии явлений фуникулярного миелоза в качестве поддерживающей терапии назначают по 100 мкг 2 раза в месяц, при наличии неврологических симптомов — по 200–400 мкг 2–4 раза в течение месяца.

При постгеморрагических и железодефицитных анемиях назначают по 30–100 мкг 2–3 раза в неделю. При апластических анемиях у детей вводят по 100 мкг до наступления клинико-гематологического улучшения. При анемиях алиментарного характера в раннем детском возрасте и анемиях у недоношенных детей назначают по 30 мкг в течение 15 дней. При боковом амиотрофическом склерозе, энцефаломиелите, неврологических заболеваниях с болевым синдромом вводят в возрастающих дозах от 200 до 500 мкг на инъекцию (при улучшении — 100 мкг/сут). Курс лечения до 2 нед. При травмах периферических нервов назначают 200–400 мкг 1 раз в 2 дня на протяжении 40–45 дней.

Детям раннего возраста при дистрофических состояниях после заболеваний, болезни Дауна, детском церебральном параличе назначают по 15–30 мкг через день.

При гепатите и циррозе печени взрослым и детям назначают по 30–60 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.

При диабетической нейропатии, спру, лучевой болезни вводят по 60–100 мкг ежедневно на протяжении 20–30 дней.

Длительность лечения цианокобаламином и проведение повторных курсов зависят от характера заболевания и эффективности лечения.