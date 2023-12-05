ЦИАНОКОБАЛАМИН (CYANOCOBALAMINUM) Действующее вещество
цианокобаламин — витамин В12. Активизирует обмен углеводов, белков и липидов, участвует в синтезе лабильных метильных групп, в образовании холина, метионина, нуклеиновых кислот, креатина, способствует накоплению в эритроцитах соединений с сульфгидрильными группами. Являясь фактором роста, стимулирует функцию костного мозга, что необходимо для нормобластного эритропоэза. Цианокобаламин способствует нормализации нарушенных функций печени и нервной системы, активизирует свертывающую систему крови, в высоких дозах вызывает повышение тромбопластической активности и активности протромбина.
В организме человека и животных синтезируется микрофлорой кишечника, что не обеспечивает потребность организма в витамине, и дополнительное количество его организм получает с продуктами питания.
лечение злокачественных, постгеморрагических и железодефицитных анемий, апластических анемий у детей, анемий алиментарного характера, а также вызванных токсичными веществами и лекарственными средствами, других анемий, протекающих с дефицитом витамина В12, независимо от причин дефицита (резекция желудка, глистные инвазии, нарушение процесса всасывания из кишечника, беременность и т.д.). Витамин показан при полиневрите, невралгии тройничного нерва, радикулите, каузалгии, мигрени, диабетическом неврите, амиотрофическом боковом склерозе, детском церебральном параличе, болезни Дауна, алкогольном делирии. Применяют при дистрофии, у новорожденных, в том числе недоношенных детей после перенесенных инфекционных заболеваний, при спру (с кислотой фолиевой), заболеваниях печени (гепатит, цирроз), лучевой болезни, псориазе, герпетиформном дерматите, нейродермитах, фотодерматозах и др.
вводят в/м, п/к или в/в, а при фуникулярном миелозе и амиотрофическом боковом склерозе также интралюмбально. При В12-дефицитных анемиях применяют в дозах 0,1–0,2 мг через день до достижения ремиссии.
При появлении симптомов фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с поражением нервной системы цианокобаламин применяют в разовой дозе 0,4–0,5 мг и выше. В первую неделю вводят ежедневно, а затем — с интервалом между введениями 5–7 дней (одновременно назначают фолиевую кислоту). В тяжелых случаях вводят в спинномозговой канал, начиная с разовой дозы 15–30 мкг, при каждой последующей инъекции повышая дозу (50, 100, 150, 200 мкг). Интралюмбальные инъекции выполняют каждые 3 дня, всего на курс лечения — 8–10 инъекций. В период ремиссии при отсутствии явлений фуникулярного миелоза в качестве поддерживающей терапии назначают по 100 мкг 2 раза в месяц, при наличии неврологических симптомов — по 200–400 мкг 2–4 раза в течение месяца.
При постгеморрагических и железодефицитных анемиях назначают по 30–100 мкг 2–3 раза в неделю. При апластических анемиях у детей вводят по 100 мкг до наступления клинико-гематологического улучшения. При анемиях алиментарного характера в раннем детском возрасте и анемиях у недоношенных детей назначают по 30 мкг в течение 15 дней. При боковом амиотрофическом склерозе, энцефаломиелите, неврологических заболеваниях с болевым синдромом вводят в возрастающих дозах от 200 до 500 мкг на инъекцию (при улучшении — 100 мкг/сут). Курс лечения до 2 нед. При травмах периферических нервов назначают 200–400 мкг 1 раз в 2 дня на протяжении 40–45 дней.
Детям раннего возраста при дистрофических состояниях после заболеваний, болезни Дауна, детском церебральном параличе назначают по 15–30 мкг через день.
При гепатите и циррозе печени взрослым и детям назначают по 30–60 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.
При диабетической нейропатии, спру, лучевой болезни вводят по 60–100 мкг ежедневно на протяжении 20–30 дней.
Длительность лечения цианокобаламином и проведение повторных курсов зависят от характера заболевания и эффективности лечения.
эритремия, эритроцитоз, новообразования, за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В12, тромбоэмболии.
при повышенной чувствительности к цианокобаламину могут наблюдаться аллергические реакции, головная боль, головокружение, нервное возбуждение, боль в области сердца, тахикардия. В этих случаях временно прекращают или отменяют применение витамина. При необходимости лечение цианокобаламином возобновляют, начиная с низких доз (15–30 мкг).
при лечении цианокобаламином необходимо систематически проводить лабораторные исследования крови. При тенденции развития лейко- и эритроцитоза дозу препарата необходимо снизить или временно прервать лечение. Нужно также контролировать свертываемость крови. С осторожностью назначают больным со стенокардией; им следует назначать более низкие дозы.
не рекомендуется сочетанное введение в одном шприце витаминов В12, В1 и В6, поскольку ион кобальта способствует разрушению других витаминов. Следует также учитывать, что витамин В12 может увеличить выраженность аллергических реакций, вызванных витамином В1.