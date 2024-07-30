Слезоточивость глаз: что это?

Слезоточивость глаз, также известная как эпифора, — это состояние, при котором слезные железы производят избыточное количество слез или слезы не отводятся должным образом. Слезная жидкость играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Она увлажняет поверхность глаза, защищает его от инфекций и удаляет инородные частицы. В норме слезы производятся постоянно и отводятся через слезные каналы в нос. Однако при слезоточивости этот баланс нарушается.

Симптомы слезоточивости включают:

  • постоянное или частое слезотечение — могут слезиться один или оба глаза;
  • размытое зрение;
  • раздражение кожи вокруг глаз;
  • ощущение переполнения глаз жидкостью.

Слезотечение часто сопровождается другими симптомами:

  • покраснение глаз — может указывать на раздражение, аллергию или инфекцию. Симптом может быть односторонним: у таких пациентов один глаз красный и слезится;
  • зуд в глазах — часто связан с аллергическими реакциями или сухостью слизистой оболочки глаза. Пациенты отмечают, что часто один глаз слезится и чешется;
  • ощущение песка или инородного тела в глазах — признак сухости глаз или конъюнктивита;
  • светобоязнь (фотофобия) — повышенная чувствительность к свету, часто связанная с воспалением;
  • боль или дискомфорт в глазах — может варьировать от легкого дискомфорта до острой боли;
  • размытое, нечеткое зрение;
  • отек век — заплывший глаз может быть признаком аллергии или инфекции;
  • выделения из глаз — гнойные или слизистые выделения могут указывать на инфекцию;
  • частое моргание — рефлекторная реакция на раздражение или сухость;
  • жжение в глазах — может быть признаком сухости или раздражения. Больные жалуются, что глаза пекут и слезятся;
  • повышенная чувствительность к ветру или сквознякам;
  • ощущение давления за глазами;
  • затруднение при открывании глаз по утрам вследствие скопления выделений за ночь;
  • ощущение «переполненности» глаз жидкостью;
  • непроизвольное сужение глазной щели;
  • головная боль, особенно в области лба или переносицы;
  • насморк или заложенность носа.

В каких случаях слезятся глаза?

Почему слезятся глаза? Слезоточивость возникает в различных ситуациях:

  • эмоциональные реакции — сильные эмоции (радость, грусть, гнев), смех или плач;
  • внешние раздражители — ветер или сквозняк, яркий свет или солнце, дым или загрязненный воздух, резкие запахи (например от лука или химических веществ);
  • аллергические реакции — сезонная аллергия (пыльца растений), аллергия на пыль, шерсть животных, косметику;
  • инфекция и воспаление — конъюнктивит, блефарит (воспаление век), кератит (воспаление роговицы);
  • проблемы со слезной системой — закупорка слезных каналов, нарушение оттока слезной жидкости;
  • синдром «сухого глаза» — парадоксальное слезотечение при недостаточном увлажнении глаз;
  • напряжение глаз — длительная работа за компьютером, чтение или другая зрительная нагрузка в течение долгого времени;
  • травмы глаз — попадание инородного тела, царапины на роговице;
  • побочные эффекты лекарственных средств — некоторые глазные капли, системные препараты, влияющие на слезопродукцию;
  • анатомические особенности — заворот или выворот века;
  • гормональные изменения — период беременности, менопауза;
  • неврологические проблемы — паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва;
  • системные заболевания — синдром Шегрена, ревматоидный артрит;
  • усталость и недосып — общее переутомление организма;
  • климатические факторы — резкая смена температуры или влажности, кондиционированный воздух;
  • возрастные изменения — ослабление мышц век, изменения в слезной системе;
  • употребление некоторых продуктов — острая пища, алкоголь (может вызывать обезвоживание).

Причины слезотечения глаз

Почему постоянно слезятся глаза:

  • нарушение оттока слезной жидкости — одна из наиболее распространенных причин, по которой слезятся глаза. В норме слезы, вырабатываемые слезными железами, распределяются по поверхности глаза и затем отводятся в слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Нарушения на любом этапе этого пути вызывают избыточное скопление слез на поверхности глаза. Нарушение оттока может быть вследствие врожденной или приобретенной закупорки слезных путей, воспалительных процессов в области слезных канальцев, слезного мешка, травм или опухолей, деформирующих слезоотводящие пути, возрастных изменений;
  • гиперсекреция слезной жидкости — избыточная выработка слез, которая вызвана раздражением глаз внешними факторами (ветер, дым, пыль, яркий свет), аллергическими реакциями, воспалительными процессами в глазу (конъюнктивит, кератит), инородными телами на поверхности глаза, некоторыми неврологическими заболеваниями, влияющими на иннервацию слезной железы;
  • парадоксальное слезотечение при сухости глаз — сухость глаз также может вызывать слезотечение. Такое явление называется парадоксальным слезотечением. Когда глаза становятся слишком сухими, это вызывает раздражение нервных окончаний на поверхности глаза, что, в свою очередь, стимулирует рефлекторное выделение большого количества слезной жидкости: глаза сильно слезятся, но слезы часто бывают недостаточно качественными по составу и не решают проблему сухости;
  • анатомические особенности век — заворот или выворот века, птоз (опущение верхнего века), который может мешать нормальному морганию и распределению слез.

Почему слезятся глаза в старости?

Слезотечение в пожилом возрасте — довольно распространенное явление, обусловленное рядом возрастных изменений в организме. Основные причины:

  • снижение эластичности тканей — с возрастом ткани теряют эластичность, что может вызывать ослабление мышц век и изменение положения слезных точек;
  • сужение слезных каналов — постепенное сужение слезных каналов затрудняет нормальный отток слезной жидкости;
  • изменение состава слезной жидкости — меняется баланс компонентов слезной жидкости, что может влиять на ее свойства и скорость испарения;
  • снижение выработки липидного компонента слез — более быстрое испарение слезной пленки;
  • опущение верхнего века — затрудняет нормальное распределение слезной жидкости по поверхности глаза;
  • выворот нижнего века — нарушает нормальный отток слез через слезные точки;
  • гормональные изменения — влияют на качество и количество вырабатываемой слезной жидкости;
  • хронические заболевания — сахарный диабет, ревматоидный артрит и другие заболевания, чаще диагностируемые в пожилом возрасте, влияют на состояние глаз и слезной системы;
  • повышенная чувствительность к внешним факторам — глаза становятся более чувствительными к свету, ветру, пыли;
  • нарушения работы вегетативной нервной системы.

От чего слезятся глаза на холоде?

Слезотечение на холоде — это распространенная физиологическая реакция организма. Ее можно рассматривать как защитную реакцию организма: слезы служат для защиты и увлажнения глазного яблока. На холоде организм увеличивает выработку слез, чтобы предотвратить высыхание и повреждение роговицы.

Почему слезятся глаза при простуде?

При простуде происходят:

  • закупорка носослезного канала — нарушается нормальный отток слезной жидкости, вызывая ее скопление в глазах;
  • повышенная выработка слезной жидкости — защитная реакция на вирусную инфекцию. Организм пытается смыть возбудителей с поверхности глаз;
  • раздражение конъюнктивы — вирусы, вызывающие простуду, могут также инфицировать конъюнктиву глаз, вызывая ее воспаление (вирусный конъюнктивит) и, как следствие, слезотечение.

Чем лечить глаза, когда они слезятся?

Лечение зависит от причины, вызвавшей это состояние. Рекомендуют:

Дополнительные рекомендации:

  • ограничить время перед экранами электронных устройств;
  • носить солнцезащитные очки на улице для дополнительной защиты от ветра и пыли;
  • поддерживать оптимальную влажность в помещении;
  • следить за гигиеной рук и не тереть глаза;
  • пить достаточно воды для поддержания общей гидратации организма;
  • включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.

Профилактика слезотечения

Профилактические рекомендации включают:

  • правильную гигиену глаз — регулярное очищение век и ресниц с использованием только чистых полотенец и салфеток, а также отказ от привычки тереть глаза грязными руками;
  • защиту от внешних факторов — в солнечную погоду рекомендуется носить солнцезащитные очки, а при работе с пылью или химикатами — использовать защитные очки;
  • организацию рабочего места — достаточное освещение, оптимальное положение монитора компьютера с отсутствием бликов, экран на оптимальном расстоянии от глаз — 50–70 см;
  • соблюдение режима работы и отдыха — регулярные перерывы при работе за компьютером;
  • увлажнение — поддержка оптимальной влажности в помещении, увлажняющие капли для глаз при необходимости, достаточный питьевой режим;
  • правильное питание и здоровый образ жизни — рацион, содержащий продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витаминами А, С, Е, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения, полноценный сон;
  • регулярные осмотры у офтальмолога (не реже раза в год), а при появлении первых признаков проблем со слезотечением незамедлительное обращение за профессиональной помощью;
  • регулярную физическую активность — общие занятия спортом и специальная гимнастика для глаз.

Гимнастика для глаз — комплекс специальных упражнений, направленных на укрепление глазных мышц, улучшение кровообращения в органе зрения и снижение зрительного напряжения. Выполнять каждое упражнение 2–3 раза в день, особенно во время перерывов в работе за компьютером или другими цифровыми устройствами. Их следует делать плавно, без резких движений. Если вы носите очки или контактные линзы, на время выполнения гимнастики их лучше снять:

  • моргание — быстро моргать в течение 1–2 мин. Это помогает увлажнить глаза и устранить напряжение;
  • фокусировка — поднести палец к носу на расстояние 15–20 см. Сфокусироваться на нем, затем перевести взгляд на удаленный предмет. Повторить 10–15 раз;
  • круговые движения: не поворачивая головы, медленно вращать глазами по кругу в одну сторону, затем в другую. Повторить 5–10 раз в каждом направлении;
  • движения по диагонали — посмотреть в верхний правый угол, затем в нижний левый. Повторить в обратном направлении. Сделать 5–10 повторений;
  • массаж — легко помассировать закрытые веки круговыми движениями пальцев в течение 30 секунд;
  • закрыть глаза и прикрыть их ладонями, не надавливая. Посидеть так 1–2 мин, позволяя глазам расслабиться в полной темноте.