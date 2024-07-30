Слезоточивость глаз: что это?
Слезоточивость глаз, также известная как эпифора, — это состояние, при котором слезные железы производят избыточное количество слез или слезы не отводятся должным образом. Слезная жидкость играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Она увлажняет поверхность глаза, защищает его от инфекций и удаляет инородные частицы. В норме слезы производятся постоянно и отводятся через слезные каналы в нос. Однако при слезоточивости этот баланс нарушается.
Симптомы слезоточивости включают:
- постоянное или частое слезотечение — могут слезиться один или оба глаза;
- размытое зрение;
- раздражение кожи вокруг глаз;
- ощущение переполнения глаз жидкостью.
Слезотечение часто сопровождается другими симптомами:
- покраснение глаз — может указывать на раздражение, аллергию или инфекцию. Симптом может быть односторонним: у таких пациентов один глаз красный и слезится;
- зуд в глазах — часто связан с аллергическими реакциями или сухостью слизистой оболочки глаза. Пациенты отмечают, что часто один глаз слезится и чешется;
- ощущение песка или инородного тела в глазах — признак сухости глаз или конъюнктивита;
- светобоязнь (фотофобия) — повышенная чувствительность к свету, часто связанная с воспалением;
- боль или дискомфорт в глазах — может варьировать от легкого дискомфорта до острой боли;
- размытое, нечеткое зрение;
- отек век — заплывший глаз может быть признаком аллергии или инфекции;
- выделения из глаз — гнойные или слизистые выделения могут указывать на инфекцию;
- частое моргание — рефлекторная реакция на раздражение или сухость;
- жжение в глазах — может быть признаком сухости или раздражения. Больные жалуются, что глаза пекут и слезятся;
- повышенная чувствительность к ветру или сквознякам;
- ощущение давления за глазами;
- затруднение при открывании глаз по утрам вследствие скопления выделений за ночь;
- ощущение «переполненности» глаз жидкостью;
- непроизвольное сужение глазной щели;
- головная боль, особенно в области лба или переносицы;
- насморк или заложенность носа.
В каких случаях слезятся глаза?
Почему слезятся глаза? Слезоточивость возникает в различных ситуациях:
- эмоциональные реакции — сильные эмоции (радость, грусть, гнев), смех или плач;
- внешние раздражители — ветер или сквозняк, яркий свет или солнце, дым или загрязненный воздух, резкие запахи (например от лука или химических веществ);
- аллергические реакции — сезонная аллергия (пыльца растений), аллергия на пыль, шерсть животных, косметику;
- инфекция и воспаление — конъюнктивит, блефарит (воспаление век), кератит (воспаление роговицы);
- проблемы со слезной системой — закупорка слезных каналов, нарушение оттока слезной жидкости;
- синдром «сухого глаза» — парадоксальное слезотечение при недостаточном увлажнении глаз;
- напряжение глаз — длительная работа за компьютером, чтение или другая зрительная нагрузка в течение долгого времени;
- травмы глаз — попадание инородного тела, царапины на роговице;
- побочные эффекты лекарственных средств — некоторые глазные капли, системные препараты, влияющие на слезопродукцию;
- анатомические особенности — заворот или выворот века;
- гормональные изменения — период беременности, менопауза;
- неврологические проблемы — паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва;
- системные заболевания — синдром Шегрена, ревматоидный артрит;
- усталость и недосып — общее переутомление организма;
- климатические факторы — резкая смена температуры или влажности, кондиционированный воздух;
- возрастные изменения — ослабление мышц век, изменения в слезной системе;
- употребление некоторых продуктов — острая пища, алкоголь (может вызывать обезвоживание).
Причины слезотечения глаз
Почему постоянно слезятся глаза:
- нарушение оттока слезной жидкости — одна из наиболее распространенных причин, по которой слезятся глаза. В норме слезы, вырабатываемые слезными железами, распределяются по поверхности глаза и затем отводятся в слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Нарушения на любом этапе этого пути вызывают избыточное скопление слез на поверхности глаза. Нарушение оттока может быть вследствие врожденной или приобретенной закупорки слезных путей, воспалительных процессов в области слезных канальцев, слезного мешка, травм или опухолей, деформирующих слезоотводящие пути, возрастных изменений;
- гиперсекреция слезной жидкости — избыточная выработка слез, которая вызвана раздражением глаз внешними факторами (ветер, дым, пыль, яркий свет), аллергическими реакциями, воспалительными процессами в глазу (конъюнктивит, кератит), инородными телами на поверхности глаза, некоторыми неврологическими заболеваниями, влияющими на иннервацию слезной железы;
- парадоксальное слезотечение при сухости глаз — сухость глаз также может вызывать слезотечение. Такое явление называется парадоксальным слезотечением. Когда глаза становятся слишком сухими, это вызывает раздражение нервных окончаний на поверхности глаза, что, в свою очередь, стимулирует рефлекторное выделение большого количества слезной жидкости: глаза сильно слезятся, но слезы часто бывают недостаточно качественными по составу и не решают проблему сухости;
- анатомические особенности век — заворот или выворот века, птоз (опущение верхнего века), который может мешать нормальному морганию и распределению слез.
Почему слезятся глаза в старости?
Слезотечение в пожилом возрасте — довольно распространенное явление, обусловленное рядом возрастных изменений в организме. Основные причины:
- снижение эластичности тканей — с возрастом ткани теряют эластичность, что может вызывать ослабление мышц век и изменение положения слезных точек;
- сужение слезных каналов — постепенное сужение слезных каналов затрудняет нормальный отток слезной жидкости;
- изменение состава слезной жидкости — меняется баланс компонентов слезной жидкости, что может влиять на ее свойства и скорость испарения;
- снижение выработки липидного компонента слез — более быстрое испарение слезной пленки;
- опущение верхнего века — затрудняет нормальное распределение слезной жидкости по поверхности глаза;
- выворот нижнего века — нарушает нормальный отток слез через слезные точки;
- гормональные изменения — влияют на качество и количество вырабатываемой слезной жидкости;
- хронические заболевания — сахарный диабет, ревматоидный артрит и другие заболевания, чаще диагностируемые в пожилом возрасте, влияют на состояние глаз и слезной системы;
- повышенная чувствительность к внешним факторам — глаза становятся более чувствительными к свету, ветру, пыли;
- нарушения работы вегетативной нервной системы.
От чего слезятся глаза на холоде?
Слезотечение на холоде — это распространенная физиологическая реакция организма. Ее можно рассматривать как защитную реакцию организма: слезы служат для защиты и увлажнения глазного яблока. На холоде организм увеличивает выработку слез, чтобы предотвратить высыхание и повреждение роговицы.
Почему слезятся глаза при простуде?
При простуде происходят:
- закупорка носослезного канала — нарушается нормальный отток слезной жидкости, вызывая ее скопление в глазах;
- повышенная выработка слезной жидкости — защитная реакция на вирусную инфекцию. Организм пытается смыть возбудителей с поверхности глаз;
- раздражение конъюнктивы — вирусы, вызывающие простуду, могут также инфицировать конъюнктиву глаз, вызывая ее воспаление (вирусный конъюнктивит) и, как следствие, слезотечение.
Чем лечить глаза, когда они слезятся?
Лечение зависит от причины, вызвавшей это состояние. Рекомендуют:
- увлажняющие глазные капли — помогают увлажнить поверхность глаза и устранить раздражение;
- теплые компрессы — улучшают циркуляцию и работу мейбомиевых желез;
- массаж век — нежно массировать веки после применения теплого компресса;
- антигистаминные капли — если причина в аллергии, эти капли уменьшают зуд и слезотечение;
- капли с антибиотиком — при бактериальной инфекции (назначает только врач);
- противовирусные препараты — при вирусном конъюнктивите (по назначению врача).
Дополнительные рекомендации:
- ограничить время перед экранами электронных устройств;
- носить солнцезащитные очки на улице для дополнительной защиты от ветра и пыли;
- поддерживать оптимальную влажность в помещении;
- следить за гигиеной рук и не тереть глаза;
- пить достаточно воды для поддержания общей гидратации организма;
- включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.
Профилактика слезотечения
Профилактические рекомендации включают:
- правильную гигиену глаз — регулярное очищение век и ресниц с использованием только чистых полотенец и салфеток, а также отказ от привычки тереть глаза грязными руками;
- защиту от внешних факторов — в солнечную погоду рекомендуется носить солнцезащитные очки, а при работе с пылью или химикатами — использовать защитные очки;
- организацию рабочего места — достаточное освещение, оптимальное положение монитора компьютера с отсутствием бликов, экран на оптимальном расстоянии от глаз — 50–70 см;
- соблюдение режима работы и отдыха — регулярные перерывы при работе за компьютером;
- увлажнение — поддержка оптимальной влажности в помещении, увлажняющие капли для глаз при необходимости, достаточный питьевой режим;
- правильное питание и здоровый образ жизни — рацион, содержащий продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витаминами А, С, Е, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения, полноценный сон;
- регулярные осмотры у офтальмолога (не реже раза в год), а при появлении первых признаков проблем со слезотечением незамедлительное обращение за профессиональной помощью;
- регулярную физическую активность — общие занятия спортом и специальная гимнастика для глаз.
Гимнастика для глаз — комплекс специальных упражнений, направленных на укрепление глазных мышц, улучшение кровообращения в органе зрения и снижение зрительного напряжения. Выполнять каждое упражнение 2–3 раза в день, особенно во время перерывов в работе за компьютером или другими цифровыми устройствами. Их следует делать плавно, без резких движений. Если вы носите очки или контактные линзы, на время выполнения гимнастики их лучше снять:
- моргание — быстро моргать в течение 1–2 мин. Это помогает увлажнить глаза и устранить напряжение;
- фокусировка — поднести палец к носу на расстояние 15–20 см. Сфокусироваться на нем, затем перевести взгляд на удаленный предмет. Повторить 10–15 раз;
- круговые движения: не поворачивая головы, медленно вращать глазами по кругу в одну сторону, затем в другую. Повторить 5–10 раз в каждом направлении;
- движения по диагонали — посмотреть в верхний правый угол, затем в нижний левый. Повторить в обратном направлении. Сделать 5–10 повторений;
- массаж — легко помассировать закрытые веки круговыми движениями пальцев в течение 30 секунд;
- закрыть глаза и прикрыть их ладонями, не надавливая. Посидеть так 1–2 мин, позволяя глазам расслабиться в полной темноте.