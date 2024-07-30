Слезоточивость глаз: что это?

Слезоточивость глаз, также известная как эпифора, — это состояние, при котором слезные железы производят избыточное количество слез или слезы не отводятся должным образом. Слезная жидкость играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Она увлажняет поверхность глаза, защищает его от инфекций и удаляет инородные частицы. В норме слезы производятся постоянно и отводятся через слезные каналы в нос. Однако при слезоточивости этот баланс нарушается.

Симптомы слезоточивости включают:

постоянное или частое слезотечение — могут слезиться один или оба глаза;

размытое зрение;

раздражение кожи вокруг глаз;

ощущение переполнения глаз жидкостью.

Слезотечение часто сопровождается другими симптомами:

покраснение глаз — может указывать на раздражение, аллергию или инфекцию. Симптом может быть односторонним: у таких пациентов один глаз красный и слезится;

зуд в глазах — часто связан с аллергическими реакциями или сухостью слизистой оболочки глаза. Пациенты отмечают, что часто один глаз слезится и чешется;

ощущение песка или инородного тела в глазах — признак сухости глаз или конъюнктивита;

светобоязнь (фотофобия) — повышенная чувствительность к свету, часто связанная с воспалением;

боль или дискомфорт в глазах — может варьировать от легкого дискомфорта до острой боли;

размытое, нечеткое зрение;

отек век — заплывший глаз может быть признаком аллергии или инфекции;

выделения из глаз — гнойные или слизистые выделения могут указывать на инфекцию;

частое моргание — рефлекторная реакция на раздражение или сухость;

жжение в глазах — может быть признаком сухости или раздражения. Больные жалуются, что глаза пекут и слезятся;

повышенная чувствительность к ветру или сквознякам;

ощущение давления за глазами;

затруднение при открывании глаз по утрам вследствие скопления выделений за ночь;

ощущение «переполненности» глаз жидкостью;

непроизвольное сужение глазной щели;

головная боль, особенно в области лба или переносицы;

насморк или заложенность носа.

В каких случаях слезятся глаза?

Почему слезятся глаза? Слезоточивость возникает в различных ситуациях:

эмоциональные реакции — сильные эмоции (радость, грусть, гнев), смех или плач;

внешние раздражители — ветер или сквозняк, яркий свет или солнце, дым или загрязненный воздух, резкие запахи (например от лука или химических веществ);

аллергические реакции — сезонная аллергия (пыльца растений), аллергия на пыль, шерсть животных, косметику;

— сезонная аллергия (пыльца растений), аллергия на пыль, шерсть животных, косметику; инфекция и воспаление — конъюнктивит, блефарит (воспаление век), кератит (воспаление роговицы);

проблемы со слезной системой — закупорка слезных каналов, нарушение оттока слезной жидкости;

синдром «сухого глаза» — парадоксальное слезотечение при недостаточном увлажнении глаз;

напряжение глаз — длительная работа за компьютером, чтение или другая зрительная нагрузка в течение долгого времени;

травмы глаз — попадание инородного тела, царапины на роговице;

побочные эффекты лекарственных средств — некоторые глазные капли, системные препараты, влияющие на слезопродукцию;

анатомические особенности — заворот или выворот века;

гормональные изменения — период беременности, менопауза;

неврологические проблемы — паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва;

системные заболевания — синдром Шегрена, ревматоидный артрит;

усталость и недосып — общее переутомление организма;

климатические факторы — резкая смена температуры или влажности, кондиционированный воздух;

возрастные изменения — ослабление мышц век, изменения в слезной системе;

употребление некоторых продуктов — острая пища, алкоголь (может вызывать обезвоживание).

Причины слезотечения глаз

Почему постоянно слезятся глаза:

нарушение оттока слезной жидкости — одна из наиболее распространенных причин, по которой слезятся глаза. В норме слезы, вырабатываемые слезными железами, распределяются по поверхности глаза и затем отводятся в слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток. Нарушения на любом этапе этого пути вызывают избыточное скопление слез на поверхности глаза. Нарушение оттока может быть вследствие врожденной или приобретенной закупорки слезных путей, воспалительных процессов в области слезных канальцев, слезного мешка, травм или опухолей, деформирующих слезоотводящие пути, возрастных изменений;

гиперсекреция слезной жидкости — избыточная выработка слез, которая вызвана раздражением глаз внешними факторами (ветер, дым, пыль, яркий свет), аллергическими реакциями, воспалительными процессами в глазу (конъюнктивит, кератит), инородными телами на поверхности глаза, некоторыми неврологическими заболеваниями, влияющими на иннервацию слезной железы;

парадоксальное слезотечение при сухости глаз — сухость глаз также может вызывать слезотечение. Такое явление называется парадоксальным слезотечением. Когда глаза становятся слишком сухими, это вызывает раздражение нервных окончаний на поверхности глаза, что, в свою очередь, стимулирует рефлекторное выделение большого количества слезной жидкости: глаза сильно слезятся, но слезы часто бывают недостаточно качественными по составу и не решают проблему сухости;

анатомические особенности век — заворот или выворот века, птоз (опущение верхнего века), который может мешать нормальному морганию и распределению слез.

Почему слезятся глаза в старости?

Слезотечение в пожилом возрасте — довольно распространенное явление, обусловленное рядом возрастных изменений в организме. Основные причины:

снижение эластичности тканей — с возрастом ткани теряют эластичность, что может вызывать ослабление мышц век и изменение положения слезных точек;

сужение слезных каналов — постепенное сужение слезных каналов затрудняет нормальный отток слезной жидкости;

изменение состава слезной жидкости — меняется баланс компонентов слезной жидкости, что может влиять на ее свойства и скорость испарения;

снижение выработки липидного компонента слез — более быстрое испарение слезной пленки;

опущение верхнего века — затрудняет нормальное распределение слезной жидкости по поверхности глаза;

выворот нижнего века — нарушает нормальный отток слез через слезные точки;

гормональные изменения — влияют на качество и количество вырабатываемой слезной жидкости;

хронические заболевания — сахарный диабет , ревматоидный артрит и другие заболевания, чаще диагностируемые в пожилом возрасте, влияют на состояние глаз и слезной системы;

, и другие заболевания, чаще диагностируемые в пожилом возрасте, влияют на состояние глаз и слезной системы; повышенная чувствительность к внешним факторам — глаза становятся более чувствительными к свету, ветру, пыли;

нарушения работы вегетативной нервной системы.

От чего слезятся глаза на холоде?

Слезотечение на холоде — это распространенная физиологическая реакция организма. Ее можно рассматривать как защитную реакцию организма: слезы служат для защиты и увлажнения глазного яблока. На холоде организм увеличивает выработку слез, чтобы предотвратить высыхание и повреждение роговицы.

Почему слезятся глаза при простуде?

При простуде происходят:

закупорка носослезного канала — нарушается нормальный отток слезной жидкости, вызывая ее скопление в глазах;

повышенная выработка слезной жидкости — защитная реакция на вирусную инфекцию. Организм пытается смыть возбудителей с поверхности глаз;

раздражение конъюнктивы — вирусы, вызывающие простуду , могут также инфицировать конъюнктиву глаз, вызывая ее воспаление (вирусный конъюнктивит ) и, как следствие, слезотечение.

Чем лечить глаза, когда они слезятся?

Лечение зависит от причины, вызвавшей это состояние. Рекомендуют:

увлажняющие глазные капли — помогают увлажнить поверхность глаза и устранить раздражение;

— помогают увлажнить поверхность глаза и устранить раздражение; теплые компрессы — улучшают циркуляцию и работу мейбомиевых желез;

массаж век — нежно массировать веки после применения теплого компресса;

антигистаминные капли — если причина в аллергии, эти капли уменьшают зуд и слезотечение;

— если причина в аллергии, эти капли уменьшают зуд и слезотечение; капли с антибиотиком — при бактериальной инфекции (назначает только врач);

— при бактериальной инфекции (назначает только врач); противовирусные препараты — при вирусном конъюнктивите (по назначению врача).

Дополнительные рекомендации:

ограничить время перед экранами электронных устройств;

носить солнцезащитные очки на улице для дополнительной защиты от ветра и пыли;

поддерживать оптимальную влажность в помещении;

следить за гигиеной рук и не тереть глаза;

пить достаточно воды для поддержания общей гидратации организма;

включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами.

Профилактика слезотечения

Профилактические рекомендации включают:

правильную гигиену глаз — регулярное очищение век и ресниц с использованием только чистых полотенец и салфеток, а также отказ от привычки тереть глаза грязными руками;

защиту от внешних факторов — в солнечную погоду рекомендуется носить солнцезащитные очки, а при работе с пылью или химикатами — использовать защитные очки;

организацию рабочего места — достаточное освещение, оптимальное положение монитора компьютера с отсутствием бликов, экран на оптимальном расстоянии от глаз — 50–70 см;

соблюдение режима работы и отдыха — регулярные перерывы при работе за компьютером;

увлажнение — поддержка оптимальной влажности в помещении, увлажняющие капли для глаз при необходимости, достаточный питьевой режим;

правильное питание и здоровый образ жизни — рацион, содержащий продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витаминами А, С, Е, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения, полноценный сон;

регулярные осмотры у офтальмолога (не реже раза в год), а при появлении первых признаков проблем со слезотечением незамедлительное обращение за профессиональной помощью;

регулярную физическую активность — общие занятия спортом и специальная гимнастика для глаз.

Гимнастика для глаз — комплекс специальных упражнений, направленных на укрепление глазных мышц, улучшение кровообращения в органе зрения и снижение зрительного напряжения. Выполнять каждое упражнение 2–3 раза в день, особенно во время перерывов в работе за компьютером или другими цифровыми устройствами. Их следует делать плавно, без резких движений. Если вы носите очки или контактные линзы, на время выполнения гимнастики их лучше снять: