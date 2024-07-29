Магний (Mg) относится к группе щелочноземельных металлов с высокой реакционной способностью. Он легко вступает в реакции с другими элементами и образует множество солей, что обусловливает его широкое применение в различных областях химии, а также важную роль в биохимических процессах живых организмов.

История названия «магний» уходит корнями в античную Грецию, к древнему городу Магнезия в области Фессалия. Этот регион славился особым минералом, который местные жители добывали в окрестных горах. Греки называли его «магнезийским камнем» — сегодня мы знаем его как магнезит. Именно этот минерал дал название химическому элементу.

Открытие магния как химического элемента произошло в 1808 г. Английский химик Хэмфри Дэви (Humphry Davy) первым получил металлический магний путем электролиза расплавленной смеси оксида магния и оксида ртути. Дэви использовал электрический ток для ее разложения, что позволило ему выделить чистый магний.

Магний — это важнейший минерал, который участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме человека. Он нужен для нормального функционирования нервной системы, мышц, сердца и других органов.

Каким бывает магний?

Магний можно распределить на 2 основные категории:

неорганический — чистый металлический магний и его соединения с неорганическими веществами ( оксидом , хлоридом, сульфатом, карбонатом). Такие соединения обычно имеют простую химическую структуру и широко используются в промышленности, строительстве, медицине;

, хлоридом, сульфатом, карбонатом). Такие соединения обычно имеют простую химическую структуру и широко используются в промышленности, строительстве, медицине; органический — соединения, в которых минерал связан с органическими молекулами: аминокислотами, кислотами. Хелаты магния важны в биологических процессах и часто используются в качестве пищевых добавок из-за их высокой биодоступности.

Наиболее распространенные органические формы магния:

цитрат — формируется при соединении с лимонной кислотой;

глицинат (бисглицинат) — с аминокислотой глицином;

малат — соединение с яблочной кислотой;

таурат — комплекс с аминокислотой таурином;

оротат — соединение с оротовой кислотой;

— соединение с оротовой кислотой; аспартат — Mg + аспарагиновая кислота;

лактат — соль молочной кислоты и магния;

стеарат — соединение со стеариновой кислотой;

треонат — относительно новая форма, при которой минерал соединен с треоновой кислотой.

Для чего нужен магний?

Магний является незаменимым участником множества биохимических процессов, он необходим для правильного функционирования практически каждой клетки нашего тела. Минерал необходим для производства и стабилизации молекул аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для клеток. Без его достаточного количества организм просто не сможет эффективно преобразовывать пищу в энергию. Он участвует в регуляции:

передачи нервных импульсов;

сердечного ритма, расслабляя кровеносные сосуды и поддерживая нормальное артериальное давление;

уровня холестерина;

усвоения кальция и встраивания его в костную ткань;

уровня глюкозы в плазме крови (повышает чувствительность клеток к инсулину);

синтеза коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи;

мышечной функции (помогает предотвратить мышечные спазмы и судороги, а также способствует более быстрому восстановлению после интенсивных тренировок).

Для чего нужен магний в организме женщины?

Магний — незаменимый минерал для женского организма. Он обеспечивает гормональное равновесие, репродуктивное здоровье и общее благополучие на всех этапах жизни женщины.

Зачем магний беременным?

Минерал играет критически важную роль для беременных и развития плода:

необходим для формирования костей, органов и нервной системы ребенка;

снижает риск преждевременных родов, преэклампсии, гестационного диабета;

помогает контролировать артериальное давление беременной;

способствует расслаблению и улучшению сна;

помогает избежать мышечных спазмов, часто возникающих при беременности.

Причины нехватки магния (его низкого уровня в плазме крови)

Дефицит магния в организме вызывает целый ряд эндогенных состояний и внешних факторов:

недостаточное потребление с пищей;

хронический стресс;

чрезмерное потребление алкоголя, кофеина;

некоторые заболевания (диабет, болезни почек, нарушения работы щитовидной железы и др.);

прием определенных лекарственных средств (некоторые диуретики, антибиотики и др.);

интенсивные физические нагрузки;

период беременности и кормления грудью;

нарушения всасывания в кишечнике;

недостаток витамина D;

избыток кальция, фосфора, белка в пище;

избыточное потоотделение.

Какие симптомы при нехватке магния в организме?

При недостатке магния развиваются характерные симптомы:

повышенная утомляемость и общая слабость, часто на фоне раздражительности и нервозности;

разнообразные нарушения сна (трудности с засыпанием или частые пробуждения ночью);

непроизвольные подергивания мышц, болезненные судороги в ногах, особенно в ночное время суток;

головная боль, мигрень становятся более частыми и выраженными;

становятся более частыми и выраженными; учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм;

ощущение покалывания, онемения в конечностях;

запор или нерегулярный стул;

или нерегулярный стул; трудности с концентрацией внимания.

Признаки нехватки магния у детей

В педиатрической практике симптомы недостатка магния разнообразные. Ребенок может быть раздражительным, плаксивым и капризным без видимых причин. Часто фиксируются нарушения сна, беспокойство и трудности с засыпанием. Некоторые дети становятся гиперактивными или, наоборот, быстро утомляются. Возникают проблемы с концентрацией внимания и успеваемостью в школе. У малышей иногда отмечается задержка речевого развития. При развитии симптомов нехватки магния важно обратиться к педиатру для проведения комплексного обследования и выявления причин дефицита.

Симптомы дефицита магния в период беременности

Нехватка магния в организме беременной проявляется целым комплексом признаков как со стороны нервной системы (повышенной утомляемостью, слабостью, раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна, головной болью, головокружением ), так и со стороны репродуктивной системы (повышением тонуса матки). Возможны мышечные судороги, особенно в ногах, боль в пояснице, тошнота, запоры и отеки.

Как определить дефицит магния в организме?

Ключевыми пунктами в диагностике дефицита магния являются характерная клиническая картина и данные лабораторных исследований. Анализ крови на уровень магния — наиболее точный диагностический тест для оценки концентрации минерала в организме (норма для взрослых — 0,7–1,0 ммоль/л, дефицит — <0,7 ммоль/л, избыток — >1 ммоль/л).

Кому нужно принимать магний?

Дополнительный прием минерала показан лицам из группы риска (подверженным его дефициту):

пациентам, испытывающим хронический стресс или повышенные физические нагрузки;

беременным и кормящим грудью;

лицам пожилого возраста;

больным сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, принимающим определенные лекарственные средства;

детям в период активного роста.

Нужно ли принимать магний в период беременности?

Во время беременности потребность организма в магнии значительно возрастает, что может вызвать развитие характерных симптомов его дефицита. Тем не менее это не означает, что всем беременным необходимо принимать магниевые добавки. Если беременная придерживается полноценного и сбалансированного питания и не испытывает признаков нехватки магния, дополнительный прием этого минерала может оказаться излишним.

Когда лучше принимать магний?

При приеме магнийсодержащих препаратов необходим индивидуальный подход, учитывающий общее состояние здоровья и конкретные цели лечения. Оптимальный режим применения следует обсудить с врачом. Как правило, суточную дозу распределяют на 2–3 приема и принимают перорально во время еды для лучшего его усвоения.

Как часто нужно принимать магний? Частота курсов зависит от индивидуальных потребностей организма и уровня дефицита минерала. Некоторым лицам может быть показан регулярный прием, в то время как другим достаточно периодических курсов. Важно помнить, что магнийсодержащие препараты назначают при выявленном дефиците или риске его развития. Регулярные обследования и консультации с врачом помогут определить необходимость в дополнительном приеме лекарственных средств, оптимальную дозировку и длительность курсов, что обеспечит эффективное восполнение уровня минерала без риска передозировки и поможет поддерживать здоровый баланс магния в организме.

Оптимальная доза магния

Рекомендованная доза магния:

для взрослых составляет 300–400 мг/сут;

для детей с массой тела более 10 кг — 10–30 мг/кг массы тела/сут.

Как правило, препараты магния содержат витамин B 6 . Такая комбинация способствует:

более эффективному всасыванию минерала в кишечнике и его транспорту внутрь клеток;

предотвращению формирования оксалатных камней;

синтезу нейромедиаторов, улучшая работу нервной системы.

Чем опасен дефицит магния в организме?

Длительная нехватка магния в организме приводит к серьезным последствиям для здоровья: