Магний (Mg) относится к группе щелочноземельных металлов с высокой реакционной способностью. Он легко вступает в реакции с другими элементами и образует множество солей, что обусловливает его широкое применение в различных областях химии, а также важную роль в биохимических процессах живых организмов.
История названия «магний» уходит корнями в античную Грецию, к древнему городу Магнезия в области Фессалия. Этот регион славился особым минералом, который местные жители добывали в окрестных горах. Греки называли его «магнезийским камнем» — сегодня мы знаем его как магнезит. Именно этот минерал дал название химическому элементу.
Открытие магния как химического элемента произошло в 1808 г. Английский химик Хэмфри Дэви (Humphry Davy) первым получил металлический магний путем электролиза расплавленной смеси оксида магния и оксида ртути. Дэви использовал электрический ток для ее разложения, что позволило ему выделить чистый магний.
Магний — это важнейший минерал, который участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме человека. Он нужен для нормального функционирования нервной системы, мышц, сердца и других органов.
Каким бывает магний?
Магний можно распределить на 2 основные категории:
- неорганический — чистый металлический магний и его соединения с неорганическими веществами (оксидом, хлоридом, сульфатом, карбонатом). Такие соединения обычно имеют простую химическую структуру и широко используются в промышленности, строительстве, медицине;
- органический — соединения, в которых минерал связан с органическими молекулами: аминокислотами, кислотами. Хелаты магния важны в биологических процессах и часто используются в качестве пищевых добавок из-за их высокой биодоступности.
Наиболее распространенные органические формы магния:
- цитрат — формируется при соединении с лимонной кислотой;
- глицинат (бисглицинат) — с аминокислотой глицином;
- малат — соединение с яблочной кислотой;
- таурат — комплекс с аминокислотой таурином;
- оротат — соединение с оротовой кислотой;
- аспартат — Mg + аспарагиновая кислота;
- лактат — соль молочной кислоты и магния;
- стеарат — соединение со стеариновой кислотой;
- треонат — относительно новая форма, при которой минерал соединен с треоновой кислотой.
Для чего нужен магний?
Магний является незаменимым участником множества биохимических процессов, он необходим для правильного функционирования практически каждой клетки нашего тела. Минерал необходим для производства и стабилизации молекул аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для клеток. Без его достаточного количества организм просто не сможет эффективно преобразовывать пищу в энергию. Он участвует в регуляции:
- передачи нервных импульсов;
- сердечного ритма, расслабляя кровеносные сосуды и поддерживая нормальное артериальное давление;
- уровня холестерина;
- усвоения кальция и встраивания его в костную ткань;
- уровня глюкозы в плазме крови (повышает чувствительность клеток к инсулину);
- синтеза коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи;
- мышечной функции (помогает предотвратить мышечные спазмы и судороги, а также способствует более быстрому восстановлению после интенсивных тренировок).
Для чего нужен магний в организме женщины?
Магний — незаменимый минерал для женского организма. Он обеспечивает гормональное равновесие, репродуктивное здоровье и общее благополучие на всех этапах жизни женщины.
Зачем магний беременным?
Минерал играет критически важную роль для беременных и развития плода:
- необходим для формирования костей, органов и нервной системы ребенка;
- снижает риск преждевременных родов, преэклампсии, гестационного диабета;
- помогает контролировать артериальное давление беременной;
- способствует расслаблению и улучшению сна;
- помогает избежать мышечных спазмов, часто возникающих при беременности.
Причины нехватки магния (его низкого уровня в плазме крови)
Дефицит магния в организме вызывает целый ряд эндогенных состояний и внешних факторов:
- недостаточное потребление с пищей;
- хронический стресс;
- чрезмерное потребление алкоголя, кофеина;
- некоторые заболевания (диабет, болезни почек, нарушения работы щитовидной железы и др.);
- прием определенных лекарственных средств (некоторые диуретики, антибиотики и др.);
- интенсивные физические нагрузки;
- период беременности и кормления грудью;
- нарушения всасывания в кишечнике;
- недостаток витамина D;
- избыток кальция, фосфора, белка в пище;
- избыточное потоотделение.
Какие симптомы при нехватке магния в организме?
При недостатке магния развиваются характерные симптомы:
- повышенная утомляемость и общая слабость, часто на фоне раздражительности и нервозности;
- разнообразные нарушения сна (трудности с засыпанием или частые пробуждения ночью);
- непроизвольные подергивания мышц, болезненные судороги в ногах, особенно в ночное время суток;
- головная боль, мигрень становятся более частыми и выраженными;
- учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм;
- ощущение покалывания, онемения в конечностях;
- запор или нерегулярный стул;
- трудности с концентрацией внимания.
Признаки нехватки магния у детей
В педиатрической практике симптомы недостатка магния разнообразные. Ребенок может быть раздражительным, плаксивым и капризным без видимых причин. Часто фиксируются нарушения сна, беспокойство и трудности с засыпанием. Некоторые дети становятся гиперактивными или, наоборот, быстро утомляются. Возникают проблемы с концентрацией внимания и успеваемостью в школе. У малышей иногда отмечается задержка речевого развития. При развитии симптомов нехватки магния важно обратиться к педиатру для проведения комплексного обследования и выявления причин дефицита.
Симптомы дефицита магния в период беременности
Нехватка магния в организме беременной проявляется целым комплексом признаков как со стороны нервной системы (повышенной утомляемостью, слабостью, раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна, головной болью, головокружением), так и со стороны репродуктивной системы (повышением тонуса матки). Возможны мышечные судороги, особенно в ногах, боль в пояснице, тошнота, запоры и отеки.
Как определить дефицит магния в организме?
Ключевыми пунктами в диагностике дефицита магния являются характерная клиническая картина и данные лабораторных исследований. Анализ крови на уровень магния — наиболее точный диагностический тест для оценки концентрации минерала в организме (норма для взрослых — 0,7–1,0 ммоль/л, дефицит — <0,7 ммоль/л, избыток — >1 ммоль/л).
Кому нужно принимать магний?
Дополнительный прием минерала показан лицам из группы риска (подверженным его дефициту):
- пациентам, испытывающим хронический стресс или повышенные физические нагрузки;
- беременным и кормящим грудью;
- лицам пожилого возраста;
- больным сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, принимающим определенные лекарственные средства;
- детям в период активного роста.
Нужно ли принимать магний в период беременности?
Во время беременности потребность организма в магнии значительно возрастает, что может вызвать развитие характерных симптомов его дефицита. Тем не менее это не означает, что всем беременным необходимо принимать магниевые добавки. Если беременная придерживается полноценного и сбалансированного питания и не испытывает признаков нехватки магния, дополнительный прием этого минерала может оказаться излишним.
Когда лучше принимать магний?
При приеме магнийсодержащих препаратов необходим индивидуальный подход, учитывающий общее состояние здоровья и конкретные цели лечения. Оптимальный режим применения следует обсудить с врачом. Как правило, суточную дозу распределяют на 2–3 приема и принимают перорально во время еды для лучшего его усвоения.
Как часто нужно принимать магний? Частота курсов зависит от индивидуальных потребностей организма и уровня дефицита минерала. Некоторым лицам может быть показан регулярный прием, в то время как другим достаточно периодических курсов. Важно помнить, что магнийсодержащие препараты назначают при выявленном дефиците или риске его развития. Регулярные обследования и консультации с врачом помогут определить необходимость в дополнительном приеме лекарственных средств, оптимальную дозировку и длительность курсов, что обеспечит эффективное восполнение уровня минерала без риска передозировки и поможет поддерживать здоровый баланс магния в организме.
Оптимальная доза магния
Рекомендованная доза магния:
- для взрослых составляет 300–400 мг/сут;
- для детей с массой тела более 10 кг — 10–30 мг/кг массы тела/сут.
Как правило, препараты магния содержат витамин B6. Такая комбинация способствует:
- более эффективному всасыванию минерала в кишечнике и его транспорту внутрь клеток;
- предотвращению формирования оксалатных камней;
- синтезу нейромедиаторов, улучшая работу нервной системы.
Чем опасен дефицит магния в организме?
Длительная нехватка магния в организме приводит к серьезным последствиям для здоровья:
- повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (аритмий, артериальной гипертензии, атеросклероза и др.), сахарного диабета II типа;
- возрастает вероятность развития остеопороза;
- развивается хроническая усталость, депрессия, тревожные расстройства;
- нарушается работа мышечной системы, что проявляется частыми судорогами и спазмами;
- снижается иммунитет, организм становится более восприимчив к инфекциям и воспалительным процессам;
- возможны нарушения в работе щитовидной железы и других эндокринных органов;
- снижаются когнитивная функция, способность к концентрации и обучению.