ПИРИДОКСИН (PYRIDOXINUM) Действующее вещество
пиридоксин (витамин В6) в фосфорилированной форме входит в состав энзимов, участвующих в процессах декарбоксилирования и переаминирования аминокислот, липидном обмене. Необходим для нормального функционирования периферической нервной системы и ЦНС.
гипо- и авитаминоз В6, паркинсонизм, хорея, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гипохромная анемия, токсикоз беременных, гепатит, дерматит, экссудативный диатез, нейродермит, псориаз, радикулит, неврит, полиневрит, невралгия, атеросклероз.
в/м или п/к взрослым назначают по 1–2 мл 1–5% р-ра в сутки; курс лечения — 1–2 мес. Детям — парентерально по 0,01–0,05 г 3–6 раз в неделю.
повышенная чувствительность к пиридоксину.
возможны кожно-аллергические реакции.
может проявляться миодистрофией.