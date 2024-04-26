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Активные вещества — “П”ПИРИДОКСИН (PYRIDOXINUM)

ПИРИДОКСИН (PYRIDOXINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Пиридоксин-Дарница (витамин В6-Дарница) раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; Дарница
Пиридоксин-Дарница (витамин В6-Дарница) Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 Дарница
В 957 аптеках
от 58,86 грн
Цены в аптеках
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 104 аптеках
от 52,70 грн
Цены в аптеках
Пиридоксина гидрохлорид раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Пиридоксина гидрохлорид Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 45 аптеках
от 52,10 грн
Цены в аптеках
Пиридоксина гидрохлорид-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Пиридоксина гидрохлорид-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 20 аптеках
от 39,43 грн
Цены в аптеках
Пиридоксина гидрохлорид раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Пиридоксина гидрохлорид Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампулы в блистере, 1 мл, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

пиридоксин (витамин В6) в фосфорилированной форме входит в состав энзимов, участвующих в процессах декарбоксилирования и переаминирования аминокислот, липидном обмене. Необходим для нормального функционирования периферической нервной системы и ЦНС.

гипо- и авитаминоз В6, паркинсонизм, хорея, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гипохромная анемия, токсикоз беременных, гепатит, дерматит, экссудативный диатез, нейродермит, псориаз, радикулит, неврит, полиневрит, невралгия, атеросклероз.

в/м или п/к взрослым назначают по 1–2 мл 1–5% р-ра в сутки; курс лечения — 1–2 мес. Детям — парентерально по 0,01–0,05 г 3–6 раз в неделю.

повышенная чувствительность к пиридоксину.

возможны кожно-аллергические реакции.

может проявляться миодистрофией.