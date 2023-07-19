МАГНИЯ ОКСИД* (MAGNESII OXYDUM*) Действующее вещество
порошок оксида магния практически не всасывается в кишечнике, поэтому его применяют главным образом в качестве антацидного средства. Нейтрализует соляную кислоту с образованием магния хлорида без выделения углекислоты и вторичной гиперсекреции. Поступая в кишечник, магния хлорид оказывает легкое послабляющее действие.
При использовании магния оксида в форме шипучих растворимых таблеток биодоступность магния повышается. Магний является жизненно важным микроэлементом; принимает участие в активации более чем 300 ферментов, регулирующих метаболические процессы (см. Магния лактат). Суточная потребность в магнии — 300 мг. Несбалансированное питание, интенсивная физическая нагрузка, в том числе занятия спортом, злоупотребление алкоголем способствуют развитию дефицита магния в организме, который проявляется снижением неспецифической резистентности, трудоспособности, ухудшением общего самочувствия.
порошок магния оксида — гиперацидный гастрит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, отравление кислотами;
шипучие растворимые таблетки — дефицит магния, сопровождающийся нервно-мышечными нарушениями, судорогами икроножных мышц.
доза зависит от степени дефицита магния. Средняя суточная доза для подростков старше 14 лет и взрослых — по 400 мг 1–2 раза в сутки. При тяжелых состояниях, вызванных дефицитом магния, дозу можно повысить (при условии контроля уровня электролитов в сыворотке крови и наблюдения врача). Таблетку перед приемом растворяют в 1 стакане воды. Продолжительность терапии определяют индивидуально.
В качестве антацидного средства назначают внутрь в виде порошка по 0,5–1 г через 1–1,5 ч после еды и на ночь, в качестве легкого слабительного средства — 3–5 г на прием.
выраженные нарушения функции печени и почек, AV-блокада II–III степени, выраженная брадикардия, гипермагниемия, гиперкалиемия, тяжелая псевдопаралитическая миастения, дегидратация, мочекаменная болезнь (кальциево-магниево-фосфатно-аммониевые конкременты).
при передозировке может отмечаться послабляющий эффект; при длительном применении возможно развитие гипермагниемии, сопровождающейся ощущением усталости.
не следует сочетать с препаратами железа, натрия фторидом, тетрациклинами; интервал между приемом соединений магния и указанными препаратами должен составлять не менее 3–4 ч. При одновременном применении с препаратами алюминия абсорбция последнего может увеличиваться.