доза зависит от степени дефицита магния. Средняя суточная доза для подростков старше 14 лет и взрослых — по 400 мг 1–2 раза в сутки. При тяжелых состояниях, вызванных дефицитом магния, дозу можно повысить (при условии контроля уровня электролитов в сыворотке крови и наблюдения врача). Таблетку перед приемом растворяют в 1 стакане воды. Продолжительность терапии определяют индивидуально.

В качестве антацидного средства назначают внутрь в виде порошка по 0,5–1 г через 1–1,5 ч после еды и на ночь, в качестве легкого слабительного средства — 3–5 г на прием.