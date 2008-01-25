Боль в левом боку: как найти причину и чем можно ее купировать?
Каждый человек время от времени испытывает боль в животе. Она может быть в легкой, умеренной или тяжелой форме, по длительности различают постоянную и периодическую боль. Боль в животе может быть кратковременной, ее еще называют острой или длительной. Некоторые хронические заболевания вызывают прогрессирующую боль, выраженность которой со временем неуклонно увеличивается.
Боль в животе может иметь множество причин. Наиболее распространенные причины обычно несерьезны, например, метеоризм, расстройство желудка или растяжение мышц. Другие состояния могут потребовать неотложной медицинской помощи.
Отчего возникает боль в левом боку?
Острую боль в левом боку можно отмечать при таких заболеваниях:
- аневризма брюшной аорты;
- диабетический кетоацидоз;
- дивертикулит;
- внематочная беременность;
- каловые застои;
- острое сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт миокарда;
- травма живота;
- кишечная непроходимость;
- инвагинация (у детей);
- пиелонефрит;
- пиелит;
- камни в почках;
- мезентериальная ишемия;
- мезентериальный лимфаденит;
- мезентериальный тромбоз;
- панкреатит с поражением хвоста поджелудочной железы;
- перитонит (инфекция слизистой оболочки брюшной полости)
- левосторонний плеврит;
- левосторонняя плевропневмония;
- разрыв селезенки;
- сальпингит;
- склерозирующий мезентерит;
- опоясывающий лишай;
- инфекция или абсцесс селезенки;
- перфорация нисходящей ободочной кишки;
- почечная колика и др.
Конкретную причину хронической боли в животе часто трудно определить. Симптомы могут варьировать от легкого до тяжелого течения, появляясь и исчезая, но не обязательно прогрессируя с течением времени.
Причины хронической боли в левом боку живота:
- целиакия;
- эндометриоз;
- синдром раздраженного кишечника;
- паховая грыжа;
- миттельшмерц (боль при овуляции);
- кисты левого яичника;
- воспалительные заболевания органов малого таза;
- серповидноклеточная анемия;
- язвенный колит;
- хронический пиелонефрит.
Боль в животе, выраженность которой постепенно увеличивается с течением времени, обычно является симптомом серьезного заболевания, включая:
- рак почки;
- рак кишечника;
- болезнь Крона;
- увеличение размера селезенки (спленомегалия);
- отравление свинцом;
- неходжкинскую лимфому;
- тубоовариальный абсцесс и другие тяжелые заболевания.
При боли в левом боку важно детально собрать анамнез, уточнить локализацию и выраженность боли.
Боль в левом боку внизу живота у женщин может быть связана с внематочной беременностью, разрывом кисты яичника, воспалительными заболеваниями яичника.
Боль в левом боку под грудью можно выявить при плеврите, плевропневмонии, инфаркте миокарда. Боль в левом боку под ребром, выраженность которой увеличивается при кашле, фиксируют при плеврите. Боль в левом боку под ребрами при вдохе также характерна для плеврита.
Боль в левом боку на уровне талии со спины или боль в левом боку со спины под ребрами может выявляться при остром и хроническом пиелонефрите, мочекаменной болезни, раке почки.
Боли в левом боку около пупка можно отмечать при синдроме раздраженного кишечника, пищевых токсикоинфекциях, энтерите.
Боль в левом боку: лечение в домашних условиях
Симптоматическая терапия боли в левом боку зависит от ее этиологии. Так, при боли в левом боку, вызванной метеоризмом, связанной со вздутием живота и отхождением газов, можно принять симетикон.
При боли в левом боку внизу живота у женщин, связанной с овуляцией, можно принять парацетамол, ибупрофен.
При почечной колике рекомендуется принять теплую ванну, препараты со спазмолитическим действием (дротаверин), безрецептурные анальгетики.
Важно! Если отсутствует улучшение от применения безрецептурных препаратов, следует немедленно обратиться к врачу.
Когда же обратиться к врачу?
Обратитесь к врачу, если у вас разовьются какие-либо из этих дополнительных признаков или симптомов:
- стул с кровью, черный кал;
- изменение консистенции стула;
- изменение частоты опорожнений;
- непреднамеренная потеря массы тела;
- запор или диарея;
- постоянная или рецидивирующая тошнота или рвота;
- сильная болезненность при прикосновении к животу;
- напряжение передней брюшной стенки;
- увеличение в размере и отек живота;
- длительная боль в животе;
- боль в груди;
- одышка.
Немедленно позвоните своему врачу, если у вас настолько сильная боль в животе, что вы не можете двигаться, чтобы не вызывать еще более выраженной боли. Также обратитесь за медицинской помощью, если не можете усидеть на месте или найти удобное положение.
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