Боль в левом боку: как найти причину и чем можно ее купировать?

Каждый человек время от времени испытывает боль в животе. Она может быть в легкой, умеренной или тяжелой форме, по длительности различают постоянную и периодическую боль. Боль в животе может быть кратковременной, ее еще называют острой или длительной. Некоторые хронические заболевания вызывают прогрессирующую боль, выраженность которой со временем неуклонно увеличивается.

Боль в животе может иметь множество причин. Наиболее распространенные причины обычно несерьезны, например, метеоризм, расстройство желудка или растяжение мышц. Другие состояния могут потребовать неотложной медицинской помощи.

Отчего возникает боль в левом боку?

Острую боль в левом боку можно отмечать при таких заболеваниях:

аневризма брюшной аорты;

диабетический кетоацидоз;

дивертикулит;

внематочная беременность;

каловые застои;

острое сердечно-сосудистое заболевание, инфаркт миокарда;

травма живота;

кишечная непроходимость;

инвагинация (у детей);

пиелонефрит;

пиелит;

камни в почках;

мезентериальная ишемия;

мезентериальный лимфаденит;

мезентериальный тромбоз;

панкреатит с поражением хвоста поджелудочной железы;

перитонит (инфекция слизистой оболочки брюшной полости)

левосторонний плеврит;

левосторонняя плевропневмония;

разрыв селезенки;

сальпингит;

склерозирующий мезентерит;

опоясывающий лишай;

инфекция или абсцесс селезенки;

перфорация нисходящей ободочной кишки;

почечная колика и др.

Конкретную причину хронической боли в животе часто трудно определить. Симптомы могут варьировать от легкого до тяжелого течения, появляясь и исчезая, но не обязательно прогрессируя с течением времени.

Причины хронической боли в левом боку живота:

целиакия;

эндометриоз;

синдром раздраженного кишечника;

паховая грыжа;

миттельшмерц (боль при овуляции);

кисты левого яичника;

воспалительные заболевания органов малого таза;

серповидноклеточная анемия;

язвенный колит;

хронический пиелонефрит.

Боль в животе, выраженность которой постепенно увеличивается с течением времени, обычно является симптомом серьезного заболевания, включая:

рак почки;

рак кишечника;

болезнь Крона;

увеличение размера селезенки (спленомегалия);

отравление свинцом;

неходжкинскую лимфому;

тубоовариальный абсцесс и другие тяжелые заболевания.

При боли в левом боку важно детально собрать анамнез, уточнить локализацию и выраженность боли.

Боль в левом боку внизу живота у женщин может быть связана с внематочной беременностью, разрывом кисты яичника, воспалительными заболеваниями яичника.

Боль в левом боку под грудью можно выявить при плеврите, плевропневмонии, инфаркте миокарда. Боль в левом боку под ребром, выраженность которой увеличивается при кашле, фиксируют при плеврите. Боль в левом боку под ребрами при вдохе также характерна для плеврита.

Боль в левом боку на уровне талии со спины или боль в левом боку со спины под ребрами может выявляться при остром и хроническом пиелонефрите, мочекаменной болезни, раке почки.

Боли в левом боку около пупка можно отмечать при синдроме раздраженного кишечника, пищевых токсикоинфекциях, энтерите.

Боль в левом боку: лечение в домашних условиях

Симптоматическая терапия боли в левом боку зависит от ее этиологии. Так, при боли в левом боку, вызванной метеоризмом, связанной со вздутием живота и отхождением газов, можно принять симетикон.

При боли в левом боку внизу живота у женщин, связанной с овуляцией, можно принять парацетамол, ибупрофен.

При почечной колике рекомендуется принять теплую ванну, препараты со спазмолитическим действием (дротаверин), безрецептурные анальгетики.

Важно! Если отсутствует улучшение от применения безрецептурных препаратов, следует немедленно обратиться к врачу.

Когда же обратиться к врачу?

Обратитесь к врачу, если у вас разовьются какие-либо из этих дополнительных признаков или симптомов:

стул с кровью, черный кал;

изменение консистенции стула;

изменение частоты опорожнений;

непреднамеренная потеря массы тела;

запор или диарея;

постоянная или рецидивирующая тошнота или рвота;

сильная болезненность при прикосновении к животу;

напряжение передней брюшной стенки;

увеличение в размере и отек живота;

длительная боль в животе;

боль в груди;

одышка.

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас настолько сильная боль в животе, что вы не можете двигаться, чтобы не вызывать еще более выраженной боли. Также обратитесь за медицинской помощью, если не можете усидеть на месте или найти удобное положение.