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Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)

Покрытие на унитаз нестерильное спанбонд №10
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 57,17 грн
в 6 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Весельский О.С.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
10 шт.
Медицинские изделия