Киев
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Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
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от
57,17
грн
в 6 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Весельский О.С.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
10 шт.
Медицинские изделия
Другие ИМН
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
57,17
грн
в 6 аптеках других городов
Найти в аптеках
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