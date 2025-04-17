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Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Винница
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Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
557.8 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
59,78
Экономия при брони:
-2,61 грн
57,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
559.8 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,03
Экономия при брони:
-3,42 грн
57,61
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
563.0 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
60,52
Экономия при брони:
-2,91 грн
57,61
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
572.5 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
60,67
Экономия при брони:
-3,50 грн
57,17
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
564.9 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
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