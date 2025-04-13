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Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Киев
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Закрыто
Открывается через 45 мин
Харьков, просп. Славы, 1
403.9 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,41
Экономия при брони:
-4,24 грн
57,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
405.9 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
59,65
Экономия при брони:
-2,04 грн
57,61
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
408.1 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
60,09
Экономия при брони:
-2,48 грн
57,61
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
418.4 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,18
Экономия при брони:
-4,01 грн
57,17
грн
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