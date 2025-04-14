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Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)
Днепр
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Закроется через 50 мин
Харьков, просп. Славы, 1
190.2 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,33
Экономия при брони:
-4,16 грн
57,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,47
Экономия при брони:
-3,86 грн
57,61
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
195.5 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,50
Экономия при брони:
-3,89 грн
57,61
грн
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Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Амосова, 25
197.6 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
60,84
Экономия при брони:
-3,67 грн
57,17
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
198.5 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
Аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
198.7 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
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