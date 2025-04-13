Киев
Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)

Покрытие на унитаз нестерильное (Toilet cover non-sterile)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
60,40
Экономия при брони: -2,79 грн
57,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,26
Экономия при брони: -3,65 грн
57,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
61,00
Экономия при брони: -3,83 грн
57,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
59,53
Экономия при брони: -2,36 грн
57,17 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Покрытие на унитаз нестерильное №10
Весельский О.С.
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