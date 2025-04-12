емкости для сбора мочи стерильные

Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

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Емкость для забора мочи "Angelmed"
Емкость для забора мочи "Angelmed"
Стерильная 120 мл №1
Экобинт
от 9,71 грн
в 123 аптеках
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Емкость для забора мочи "Angelmed"
Емкость для забора мочи "Angelmed"
Стерильная 60 мл №1
Экобинт
от 8,73 грн
в 105 аптеках
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Цены в Киев
от 8,73 грн
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Характеристики
Производитель
Экобинт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Медицинские изделия