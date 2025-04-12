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емкости для сбора мочи стерильные
Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
2 препарата
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Емкость для забора мочи "Angelmed"
Стерильная 120 мл №1
Экобинт
от
9,71
грн
в 123 аптеках
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Емкость для забора мочи "Angelmed"
Стерильная 60 мл №1
Экобинт
от
8,73
грн
в 105 аптеках
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Упаковка
стер. 60 мл
стер. 120 мл
Цены в
Киев
от
8,73
грн
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Характеристики
Производитель
Экобинт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Медицинские изделия
емкости для сбора мочи стерильные
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