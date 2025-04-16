Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
4.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Товарищеская, 39
8.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
9.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
10.6 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
11.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
В городах рядом
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Закрыто
Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
12.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
32.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 12
45.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 8-А
45.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт