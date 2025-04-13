Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
4.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Соломенская, 36
4.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт