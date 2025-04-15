Киев
Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,78 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,78 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,77 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,71 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,74 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
50.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,74 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,75 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
63.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,82 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,81 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,77 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
66.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
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