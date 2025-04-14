Киев
Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

Емкость для забора мочи Ангелмед (Urine collection container Angelmed)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 222 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,81 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,73 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,75 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,76 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,74 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,81 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,74 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,75 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,75 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,79 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,76 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,81 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,76 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,77 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,80 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 60 мл №1
Экобинт
8,77 грн
Емкость для забора мочи "Angelmed" стерильная 120 мл №1
Экобинт
9,76 грн
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