приборы для измерения уровня глюкозы в крови

Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)

4 препаратаНайти все в аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
+ тест-полоски №50 №1
от 768,50 грн
в 478 аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
№1
OSANG Healthcare
от 444,20 грн
в 283 аптеках
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
№1
Infopia
от 327,89 грн
в 188 аптеках
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
+тест полоски №50
от 759,00 грн
в 26 аптеках
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Цены в Киев
от 327,89 грн
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Характеристики
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия