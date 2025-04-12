Киев
О товаре
Цены
приборы для измерения уровня глюкозы в крови
Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
4 препарата
Найти все в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
+ тест-полоски №50 №1
от
768,50
грн
в 478 аптеках
Найти в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE
№1
OSANG Healthcare
от
444,20
грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
№1
Infopia
от
327,89
грн
в 188 аптеках
Найти в аптеках
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite
+тест полоски №50
от
759,00
грн
в 26 аптеках
Найти в аптеках
Количество штук в упаковке
1
50
Производитель
Infopia
OSANG Healthcare
Цены в
Киев
от
327,89
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
приборы для измерения уровня глюкозы в крови
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню