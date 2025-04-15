Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Днепр (адрес не указан)
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
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Днепр, ул. Каменская, 40-Д
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
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Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №50
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Днепр, ул. Рабочая, 152
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
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Днепр, ул. Рабочая, 67
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
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490,58
Экономия при брони: -54,26 грн
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Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
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