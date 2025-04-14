Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 316 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
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Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
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СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
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480,59
Экономия при брони: -38,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
922,08
Экономия при брони: -34,09 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
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Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
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Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
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Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
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495,20
Экономия при брони: -52,95 грн
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OSANG Healthcare
444,20 грн
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912,10
Экономия при брони: -59,63 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
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Первая аптека
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
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Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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OSANG Healthcare
444,20 грн
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902,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
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Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
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Аптека низких цен
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Открывается через 45 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
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494,08
Экономия при брони: -88,34 грн
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OSANG Healthcare
444,20 грн
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947,96
Экономия при брони: -59,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
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Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
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Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
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Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
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