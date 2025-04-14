Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
936,03
Экономия при брони: -47,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
889,80
Экономия при брони: -37,18 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
932,63
Экономия при брони: -44,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
926,38
Экономия при брони: -37,94 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
898,29
Экономия при брони: -45,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
450,39
Экономия при брони: -52,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
948,71
Экономия при брони: -60,27 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
927,99
Экономия при брони: -39,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
898,80
Экономия при брони: -46,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
954,96
Экономия при брони: -66,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
887,75
Экономия при брони: -35,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
893,40
Экономия при брони: -40,78 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
892,80
Экономия при брони: -40,18 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
949,33
Экономия при брони: -60,89 грн