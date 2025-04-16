Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
928,44
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
935,40
Экономия при брони: -46,96 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека интернет цен
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Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №50
823,00
Экономия при брони: -65,00 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека бам
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №50
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
923,79
Экономия при брони: -35,35 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
901,63
Экономия при брони: -49,01 грн
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
925,31
Экономия при брони: -99,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
936,12
Экономия при брони: -47,68 грн
Народная аптека
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Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
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444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
888,69
Экономия при брони: -98,52 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
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444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
954,87
Экономия при брони: -128,70 грн
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
935,67
Экономия при брони: -109,50 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
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OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копейка
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Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
OSANG Healthcare
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ GLUNEO™ LITE №1
924,60
Экономия при брони: -36,16 грн