Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты сетчатыеБинт сетчатый (Bint net) Бинт сетчатый (Bint net) (301037) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 74,43 грн Без рецепта 1 шт от 74,43 грн 1 шт от 87,59 грн 1 шт от 151,77 грн 1 шт от 65,77 грн 1 шт от 77,49 грн 1 шт от 55,78 грн Больше +3 В наличии в 56 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель SIA Forans Форма выпуска № 2, 2см х 50 см Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты сетчатые