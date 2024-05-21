Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты сетчатыеБинт сетчатый (Bint net)

Бинт сетчатый (Bint net) (301037) - инструкция по применению Медицинские изделия

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бинт сетчатый (Bint net)
Цена в городе Киев
от 74,43 грн
Без рецепта
1 шт от 74,43 грн 1 шт от 87,59 грн 1 шт от 151,77 грн 1 шт от 65,77 грн 1 шт от 77,49 грн 1 шт от 55,78 грн
Больше
+3
В наличии в 56 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
№ 2, 2см х 50 см
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бинты сетчатые