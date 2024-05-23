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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 6, 5,8 см х 50 см, №1 - Одесса (224555) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
168,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
250,05 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
168,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
169,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
168,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (3)
247,28 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
Всего: упаковка (1)
248,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
Всего: упаковка (1)
249,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Доброслав, ул. Центральная, 58
Всего: упаковка (2)
250,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (2)
248,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
250,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
248,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
250,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (2)
247,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
Всего: упаковка (2)
250,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (2)
248,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
249,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
248,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
Всего: упаковка (2)
249,96 грн