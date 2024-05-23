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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 3, 2,3 см х 50 см, №1 - Одесса (224552) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
83,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
128,02 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (2)
86,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
83,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
86,30 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
83,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
128,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
128,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
128,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
128,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
Всего: упаковка (1)
128,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Придунайская, 403
Всего: упаковка (1)
129,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 62
Всего: упаковка (1)
127,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
129,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (1)
129,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (1)
127,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Д
Всего: упаковка (1)
128,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, -
Всего: упаковка (1)
128,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
83,63
Экономия: -0,55 грн
83,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
Всего: упаковка (1)
129,51 грн