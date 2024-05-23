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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 5, 3 см х 50 см, №1 - Одесса (224556) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
98,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
144,83 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (2)
98,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (2)
98,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
101,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
98,40 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (1)
99,30 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
98,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
145,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
145,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
Всего: упаковка (1)
143,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
143,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (2)
144,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (2)
145,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
145,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 141-П
Всего: упаковка (1)
145,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Телеграфная, 165
Всего: упаковка (2)
144,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
145,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
145,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50
Всего: упаковка (1)
144,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
99,26
Экономия: -0,86 грн
98,40 грн