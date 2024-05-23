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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 2, 2см х 50 см, №1 - Одесса (224551) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
77,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
120,05 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (2)
77,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
77,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
80,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
120,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
120,72 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
Всего: упаковка (1)
121,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
121,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
120,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
120,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
Всего: упаковка (1)
121,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (3)
120,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 93/2
Всего: упаковка (1)
121,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 141-П
Всего: упаковка (2)
120,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Винграновского Николая, 9-Б/2
Всего: упаковка (2)
120,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
Всего: упаковка (1)
121,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Телеграфная, 165
Всего: упаковка (1)
119,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 62
Всего: упаковка (1)
120,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 48
Всего: упаковка (2)
120,73 грн