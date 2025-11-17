Киев
иглы для шприц-ручек
Иглы Айм-файн для шприц-ручек
5 препаратов
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК
31g х 4 мм №100
IME-DC
от
354,19
грн
в 6 аптеках
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК
31g х 8 мм №1
IME-DC
Нет в наличии
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК
31g х 4 мм №1
IME-DC
Нет в наличии
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК
31g х 6 мм №1
IME-DC
Нет в наличии
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК
31g х 8 мм №100
IME-DC
Нет в наличии
Форма выпуска
31G х 4 мм
31G х 6 мм
31G х 8 мм
Количество штук в упаковке
1
100
Цены в
Киев
от
354,19
грн
Характеристики
Производитель
IME-DC
Медицинские изделия
иглы для шприц-ручек
Форма выпуска
31g х 4 мм
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
100 шт.
