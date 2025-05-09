Иглы Айм-файн для шприц-ручек
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
В городах рядом
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
72.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
480,00
Экономия при брони: -172,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
77.8 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека 9-1-1
Носовка, ул. Центральная, 39
367.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
387.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
105,18
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
387.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC