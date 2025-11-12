Киев
О товаре
Цены
Иглы Айм-файн для шприц-ручек
Иглы Айм-файн для шприц-ручек
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
290,00
грн
Забронировать
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
360,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
255,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
100,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
415,00
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
352,44
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
380,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
56.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
500,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 16
66.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
482,60
Экономия при брони:
-52,20 грн
430,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Калиновая, 87-В
74.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
478,90
Экономия при брони:
-48,50 грн
430,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Семеновка, ул. Независимости, 65/23
242.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
381,15
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
378.7 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
500,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/23-Н
382.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
500,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 20
415.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
360,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
434.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Саперное Поле / Филатова Академика, 22/1
441.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
478,90
Экономия при брони:
-48,50 грн
430,40
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
444.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
444.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
352,44
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню