Иглы Айм-файн для шприц-ручек
Винница (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Винниченко Владимира, 2
1.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
405,20
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,80 грн