Киев
Иглы Айм-файн для шприц-ручек

Иглы Айм-файн для шприц-ручек

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
Класна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-В
185.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
424,10
Экономия при брони: -37,70 грн
386,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
193.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
398,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
253.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
480,00
Экономия при брони: -172,80 грн
307,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
254.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
496,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
256.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
288,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
320,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 39
346.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
450,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
377.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
358,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
385.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
350,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
385.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
322,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
387.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
429,30
Экономия при брони: -42,90 грн
386,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
387.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
343,44
Экономия при брони: -34,32 грн
309,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
387.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
312,59 грн
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