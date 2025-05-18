Иглы Айм-файн для шприц-ручек
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Класна аптека
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
В городах рядом
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 87-В
185.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
424,10
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, просп. Науки, 99
193.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
253.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
480,00
Экономия при брони: -172,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
254.1 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
256.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
400,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека 9-1-1
Носовка, ул. Центральная, 39
346.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
377.3 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
385.5 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
385.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
387.2 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
429,30
Экономия при брони: -42,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
387.4 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC
343,44
Экономия при брони: -34,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
387.6 км
ИГЛЫ IME-FINE ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК 31G х 4 мм №100
IME-DC