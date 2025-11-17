тонометры полуавтоматические

Измеритель АД Rossmax

8 препаратовНайти в аптеках
Сортировка: По популярности
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
X1 №1
Rossmax
от 1479,36 грн
в 86 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
X3 №1
Rossmax
от 1938,84 грн
в 50 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
Ch91 №1
Rossmax
от 1225,60 грн
в 32 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
X400 (x5) №1
Rossmax
от 2102,90 грн
в 14 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
Av91 (ms60) №1
Rossmax
от 986,38 грн
в 6 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
Ch155f (mb307i) №1
Rossmax
от 1382,40 грн
в 2 аптеках
Найти в аптеках
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
Mb303 №1
Rossmax
Нет в наличии
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX
Mb307i №1
Rossmax
Нет в наличии
Цены в Киев
от 986,38 грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Rossmax
Медицинские изделия
Форма выпуска
X1
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.