Измеритель АД Rossmax

Днепр (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1983,77
Экономия при брони: -124,17 грн
1859,60 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2280,12
Экономия при брони: -144,46 грн
2135,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1182,11
Экономия при брони: -76,86 грн
1105,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1504,68
Экономия при брони: -56,76 грн
1447,92 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1936,39
Экономия при брони: -79,77 грн
1856,62 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2288,85
Экономия при брони: -85,97 грн
2202,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1992,01
Экономия при брони: -136,12 грн
1855,89 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2289,59
Экономия при брони: -153,41 грн
2136,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2232,12
Экономия при брони: -94,68 грн
2137,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1972,72
Экономия при брони: -118,37 грн
1854,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1935,46
Экономия при брони: -80,50 грн
1854,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1941,26
Экономия при брони: -82,10 грн
1859,16 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2231,26
Экономия при брони: -92,93 грн
2138,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2023,04
Экономия при брони: -64,82 грн
1958,22 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2223,73
Экономия при брони: -87,12 грн
2136,61 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2286,86
Экономия при брони: -93,11 грн
2193,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,15
Экономия при брони: -76,05 грн
1855,10 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2219,64
Экономия при брони: -84,11 грн
2135,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1407,20
Экономия при брони: -92,48 грн
1314,72 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1989,20
Экономия при брони: -133,61 грн
1855,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1404,29
Экономия при брони: -98,42 грн
1305,87 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2346,41
Экономия при брони: -144,71 грн
2201,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1966,36
Экономия при брони: -104,81 грн
1861,55 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2260,10
Экономия при брони: -126,68 грн
2133,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2297,13
Экономия при брони: -156,64 грн
2140,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1382,69
Экономия при брони: -76,30 грн
1306,39 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1954,56
Экономия при брони: -100,53 грн
1854,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1975,72
Экономия при брони: -117,01 грн
1858,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2242,88
Экономия при брони: -105,27 грн
2137,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2003,25
Экономия при брони: -145,80 грн
1857,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1398,19
Экономия при брони: -86,73 грн
1311,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2283,54
Экономия при брони: -81,66 грн
2201,88 грн