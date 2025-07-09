Измеритель АД Rossmax

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2000,44
Экономия при брони: -137,08 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2299,28
Экономия при брони: -227,98 грн
2071,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1023,60 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1489,90 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2542,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1395,68
Экономия при брони: -391,49 грн
1004,19 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1972,91
Экономия при брони: -109,55 грн
1863,36 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1490,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1403,89
Экономия при брони: -85,71 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1984,52
Экономия при брони: -121,16 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1977,59
Экономия при брони: -114,23 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1364,68
Экономия при брони: -46,50 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1929,09
Экономия при брони: -65,73 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2280,22
Экономия при брони: -77,70 грн
2202,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1844,40
Экономия при брони: -94,00 грн
1750,40 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2268,07
Экономия при брони: -192,25 грн
2075,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1937,33
Экономия при брони: -73,97 грн
1863,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1954,37
Экономия при брони: -91,01 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2246,33
Экономия при брони: -176,16 грн
2070,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1386,80
Экономия при брони: -68,62 грн
1318,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1935,83
Экономия при брони: -72,47 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1968,04
Экономия при брони: -104,68 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1406,81
Экономия при брони: -88,63 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2285,72
Экономия при брони: -211,03 грн
2074,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1383,49
Экономия при брони: -65,31 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1955,68
Экономия при брони: -92,32 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1389,19
Экономия при брони: -71,01 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1963,73
Экономия при брони: -100,37 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2257,09
Экономия при брони: -182,40 грн
2074,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1367,72
Экономия при брони: -49,54 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1933,40
Экономия при брони: -70,04 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1993,88
Экономия при брони: -130,52 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1966,73
Экономия при брони: -103,37 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1386,40
Экономия при брони: -68,22 грн
1318,18 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1522,87
Экономия при брони: -74,95 грн
1447,92 грн