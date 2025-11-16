Киев
О товаре
Цены
Измеритель АД Rossmax
Измеритель АД Rossmax
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 66 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2339,99
Экономия при брони:
-137,47 грн
2202,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1378,06
Экономия при брони:
-59,88 грн
1318,18
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1948,00
Экономия при брони:
-84,64 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1146,12
Экономия при брони:
-40,87 грн
1105,25
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2283,98
Экономия при брони:
-81,46 грн
2202,52
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1366,40
Экономия при брони:
-48,22 грн
1318,18
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,52
Экономия при брони:
-68,16 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1965,05
Экономия при брони:
-114,86 грн
1850,19
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2258,60
Экономия при брони:
-123,10 грн
2135,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1983,77
Экономия при брони:
-133,58 грн
1850,19
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2280,12
Экономия при брони:
-160,16 грн
2119,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1993,32
Экономия при брони:
-140,70 грн
1852,62
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2238,33
Экономия при брони:
-135,43 грн
2102,90
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2291,10
Экономия при брони:
-171,14 грн
2119,96
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1380,71
Экономия при брони:
-62,53 грн
1318,18
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1951,75
Экономия при брони:
-88,39 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2243,31
Экономия при брони:
-101,59 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1985,27
Экономия при брони:
-135,08 грн
1850,19
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2281,84
Экономия при брони:
-161,88 грн
2119,96
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1938,27
Экономия при брони:
-74,91 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1379,91
Экономия при брони:
-73,05 грн
1306,86
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1950,63
Экономия при брони:
-100,44 грн
1850,19
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2242,02
Экономия при брони:
-122,06 грн
2119,96
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX AV91 (MS60) №1
Rossmax
1160,45
Экономия при брони:
-55,20 грн
1105,25
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1956,43
Экономия при брони:
-93,07 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X400 (X5) №1
Rossmax
2312,54
Экономия при брони:
-110,02 грн
2202,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1975,16
Экономия при брони:
-124,97 грн
1850,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1410,51
Экономия при брони:
-103,65 грн
1306,86
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1993,88
Экономия при брони:
-143,69 грн
1850,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1966,92
Экономия при брони:
-114,30 грн
1852,62
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2260,75
Экономия при брони:
-137,82 грн
2122,93
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1987,14
Экономия при брони:
-123,78 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1955,68
Экономия при брони:
-105,49 грн
1850,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1410,91
Экономия при брони:
-92,73 грн
1318,18
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2292,39
Экономия при брони:
-150,67 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,34
Экономия при брони:
-67,98 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1557,06
Экономия при брони:
-109,14 грн
1447,92
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2003,81
Экономия при брони:
-140,45 грн
1863,36
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню