Киев
Измеритель АД Rossmax

Измеритель АД Rossmax

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 121 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1951,75
Экономия при брони: -88,39 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1960,93
Экономия при брони: -97,57 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1971,23
Экономия при брони: -107,87 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1971,41
Экономия при брони: -108,05 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1956,62
Экономия при брони: -93,26 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,52
Экономия при брони: -68,16 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1929,65
Экономия при брони: -66,29 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2217,92
Экономия при брони: -76,20 грн
2141,72 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1404,00
Экономия при брони: -56,16 грн
1347,84 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1648,00
Экономия при брони: -65,92 грн
1582,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1967,11
Экономия при брони: -103,75 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1998,19
Экономия при брони: -134,83 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2296,70
Экономия при брони: -154,98 грн
2141,72 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1301,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1154,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1970,29
Экономия при брони: -106,93 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1967,48
Экономия при брони: -104,12 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2261,40
Экономия при брони: -119,68 грн
2141,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1955,87
Экономия при брони: -92,51 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2002,69
Экономия при брони: -139,33 грн
1863,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1984,52
Экономия при брони: -121,16 грн
1863,36 грн
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2280,98
Экономия при брони: -139,26 грн
2141,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2233,41
Экономия при брони: -91,69 грн
2141,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1980,59
Экономия при брони: -117,23 грн
1863,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1942,20
Экономия при брони: -78,84 грн
1863,36 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное