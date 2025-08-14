Киев
О товаре
Цены
Измеритель АД Rossmax
Измеритель АД Rossmax
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 121 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1951,75
Экономия при брони:
-88,39 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1960,93
Экономия при брони:
-97,57 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1971,23
Экономия при брони:
-107,87 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1971,41
Экономия при брони:
-108,05 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1956,62
Экономия при брони:
-93,26 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1931,52
Экономия при брони:
-68,16 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1929,65
Экономия при брони:
-66,29 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2217,92
Экономия при брони:
-76,20 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1404,00
Экономия при брони:
-56,16 грн
1347,84
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1648,00
Экономия при брони:
-65,92 грн
1582,08
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1967,11
Экономия при брони:
-103,75 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1998,19
Экономия при брони:
-134,83 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2296,70
Экономия при брони:
-154,98 грн
2141,72
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH91 №1
Rossmax
1301,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX CH155f (MB307i) №1
Rossmax
1154,20
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1970,29
Экономия при брони:
-106,93 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1967,48
Экономия при брони:
-104,12 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2261,40
Экономия при брони:
-119,68 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1955,87
Экономия при брони:
-92,51 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
2002,69
Экономия при брони:
-139,33 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1984,52
Экономия при брони:
-121,16 грн
1863,36
грн
Забронировать
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2280,98
Экономия при брони:
-139,26 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X3 №1
Rossmax
2233,41
Экономия при брони:
-91,69 грн
2141,72
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1980,59
Экономия при брони:
-117,23 грн
1863,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ROSSMAX X1 №1
Rossmax
1942,20
Экономия при брони:
-78,84 грн
1863,36
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню