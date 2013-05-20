АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY) (220018) - инструкция по применению Медицинские изделия
АКВА МАРИС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ инструкция по применению
Характеристика
Аква Марис поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа.
Стерилизованная изотоническая морская вода Аква Марис приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.
При воспалительных заболеваниях полости носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений использование средства Аква Марис способствует более быстрой эвакуации слизи, усиливает действие местных лекарственных средств и облегчает дыхание.
Аква Марис способствует очищению слизистой оболочки полости носа от уличной и комнатной пыли.
Благодаря своим свойствам и составу Аква Марис восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает выраженность местного воспалительного процесса и снижает риск осложнений.
Разжижает слизь и нормализует его выработку в слизистой оболочке носовой полости.
Улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух проникновению патогенных бактерий и вирусов.
Смывает и удаляет аллергены и гаптены со слизистой оболочки полости носа.
Аква Марис применяется:
- при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);
- как средство профилактики и в случае наличия острого респираторного заболевания, ОРВИ, при простуде;
- для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированной слизи;
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- в составе комплексного лечения аденоидов;
- для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
- для облегчения состояния пациента при аллергических, вазомоторных ринитах;
- при сухости слизистой оболочки носа;
- как средство ежедневной гигиены полости носа лицам, которые живут и работают в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях; лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители транспортных средств, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также проживающие в регионах с суровыми климатическими условиями).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Аква Марис спрей назальный с насадкой для детей
С профилактической и гигиенической целью применяют у детей в возрасте от 1 мес до 1 года по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 1–3 раза в сутки.
С целью лечения и как вспомогательное средство к базовому лечению применяют у детей в возрасте от 1 мес до 1 года — по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 4 раза в сутки.
Без насадки для детей
С лечебной целью. Детям в возрасте от 1 года до 7 лет — 4 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход; от 7 до 16 лет — 4–6 раз в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход; взрослым — 4–8 раз в сутки по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход.
С профилактической целью. Детям в возрасте от 1 года до 7 лет — 1–3 раза в сутки по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход; от 7 до 16 лет — 2–4 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход; взрослым — 3–6 раз в сутки по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход.
Для размягчения и удаления носовых выделений. В случаях, когда в носовом проходе собрались значительные скопления носовых выделений, Аква Марис впрыскивают в каждый носовой ход пациенту, который находится в положении лежа, повернув голову на бок. Остаток жидкости, которая вытекает, устраняют с помощью ваты или носового платка. Процедуру можно повторять многократно, пока скопления носовых выделений, отложившихся в носовом ходе, не будут размягчены и удалены.
Особые указания
Аква Марис можно применять в период беременности и кормления грудью.
Не применять у детей в возрасте до 1 года в форме без насадки для детей. Не применять у детей в возрасте до 1 мес в форме с насадкой для детей.
Не использовать при повышенной чувствительности к компонентам средства.
Благодаря химическому составу и концентрации компонентов продолжительность и кратность использования средства Аква Марис не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не вызывает привыкания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.