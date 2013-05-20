Аква Марис поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа.

Стерилизованная изотоническая морская вода Аква Марис приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.

При воспалительных заболеваниях полости носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений использование средства Аква Марис способствует более быстрой эвакуации слизи, усиливает действие местных лекарственных средств и облегчает дыхание.

Аква Марис способствует очищению слизистой оболочки полости носа от уличной и комнатной пыли.

Благодаря своим свойствам и составу Аква Марис восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает выраженность местного воспалительного процесса и снижает риск осложнений.

Разжижает слизь и нормализует его выработку в слизистой оболочке носовой полости.

Улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух проникновению патогенных бактерий и вирусов.

Смывает и удаляет аллергены и гаптены со слизистой оболочки полости носа.

Аква Марис применяется :

при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);

как средство профилактики и в случае наличия острого респираторного заболевания, ОРВИ, при простуде;

для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированной слизи;

при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;

в составе комплексного лечения аденоидов;

для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);

для облегчения состояния пациента при аллергических, вазомоторных ринитах;

при сухости слизистой оболочки носа;

как средство ежедневной гигиены полости носа лицам, которые живут и работают в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях; лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители транспортных средств, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также проживающие в регионах с суровыми климатическими условиями).