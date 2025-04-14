Киев
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)

АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
162,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
334,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
372,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,50 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,13 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
320,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,02
Экономия при брони: -34,40 грн
160,62 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
256,85
Экономия при брони: -60,10 грн
196,75 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
370,66
Экономия при брони: -80,41 грн
290,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,26 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
173,79 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
332,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,62
Экономия при брони: -62,80 грн
212,82 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -34,20 грн
172,70 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,20
Экономия при брони: -44,30 грн
227,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,20
Экономия при брони: -89,40 грн
291,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,53 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,00
Экономия при брони: -33,30 грн
172,70 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,30
Экономия при брони: -38,40 грн
227,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,30
Экономия при брони: -90,50 грн
291,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
401,05 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
183,13 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
336,02 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
183,06 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
334,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
338,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,10
Экономия при брони: -34,40 грн
172,70 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,80
Экономия при брони: -44,90 грн
227,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,30
Экономия при брони: -90,50 грн
291,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,87 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,03 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,07 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
335,88 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,10 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,00 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,90 грн
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