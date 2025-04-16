АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,55
Экономия при брони: -38,65 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,74
Экономия при брони: -49,31 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,26
Экономия при брони: -64,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -41,30 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,70
Экономия при брони: -54,30 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Экономия при брони: -109,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,25
Экономия при брони: -35,12 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,54
Экономия при брони: -54,69 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
387,11
Экономия при брони: -102,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,20
Экономия при брони: -41,60 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,00
Экономия при брони: -54,60 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,70
Экономия при брони: -95,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
208,99
Экономия при брони: -49,69 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,71
Экономия при брони: -46,41 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
401,09
Экономия при брони: -116,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,35
Экономия при брони: -52,05 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,35
Экономия при брони: -60,05 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
386,40
Экономия при брони: -101,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,50
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,20
Экономия при брони: -44,80 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Экономия при брони: -109,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -41,30 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,80
Экономия при брони: -46,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
373,30
Экономия при брони: -86,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,80
Экономия при брони: -40,20 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,80
Экономия при брони: -54,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Экономия при брони: -109,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,88
Экономия при брони: -40,50 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,68
Экономия при брони: -52,94 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
376,34
Экономия при брони: -91,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,62
Экономия при брони: -37,69 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
262,74
Экономия при брони: -59,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
387,41
Экономия при брони: -102,38 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,55
Экономия при брони: -40,62 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,43
Экономия при брони: -55,59 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
374,83
Экономия при брони: -89,80 грн