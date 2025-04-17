АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ (AQUA MARIS® NASAL SPRAY)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,87
Экономия при брони: -36,70 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,33
Экономия при брони: -61,47 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,23
Экономия при брони: -97,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -37,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,90
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
397,70
Экономия при брони: -111,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,05
Экономия при брони: -40,88 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,90
Экономия при брони: -53,04 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
384,21
Экономия при брони: -99,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,50
Экономия при брони: -37,00 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,90
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
396,10
Экономия при брони: -109,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -37,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,90
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,30
Экономия при брони: -90,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -37,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,90
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,30
Экономия при брони: -95,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,36
Экономия при брони: -50,19 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,11
Экономия при брони: -51,25 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
387,96
Экономия при брони: -103,02 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
208,90
Экономия при брони: -48,73 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,28
Экономия при брони: -53,42 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
389,98
Экономия при брони: -105,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,20 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,30
Экономия при брони: -47,30 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
382,30
Экономия при брони: -95,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,46
Экономия при брони: -34,30 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,78
Экономия при брони: -42,43 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
380,53
Экономия при брони: -95,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,07
Экономия при брони: -43,91 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,42
Экономия при брони: -44,07 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
380,85
Экономия при брони: -96,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,90
Экономия при брони: -37,40 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
272,90
Экономия при брони: -48,90 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
377,20
Экономия при брони: -90,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,20
Экономия при брони: -46,71 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,58
Экономия при брони: -52,31 грн
АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
391,59
Экономия при брони: -106,94 грн