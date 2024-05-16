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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 300 мл - Киев (181022) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
137,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
135,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
135,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
135,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
137,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (3)
135,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
135,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
106,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
135,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
134,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
135,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
161,51
Экономия: -28,03 грн
133,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
128,28
Экономия: -7,04 грн
121,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (237)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн