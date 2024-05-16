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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК" 500 мл - Киев (95001) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
225,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
218,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
252,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
206,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
216,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
224,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
259,74
Экономия: -65,60 грн
194,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
261,90
Экономия: -58,55 грн
203,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
248,11
Экономия: -37,46 грн
210,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
147,65
Экономия: -6,84 грн
140,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
218,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
218,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
220,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
169,10
Экономия: -8,92 грн
160,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
243,64
Экономия: -34,91 грн
208,73 грн