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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И КУПАНИЯ "ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОЧЕК" 300 мл - Киев (95000) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
155,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
157,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
159,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
170,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
159,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
155,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
157,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
161,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
181,68
Экономия: -31,52 грн
150,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
155,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
155,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
155,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
177,98
Экономия: -28,78 грн
149,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
155,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
155,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
170,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
155,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
178,41
Экономия: -27,15 грн
151,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (256)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
155,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
168,48
Экономия: -21,32 грн
147,16 грн