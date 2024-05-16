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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 300 мл с ромашкой - Киев (150760) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 401 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
137,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
106,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
142,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
127,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
139,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (4)
141,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
161,51
Экономия: -28,03 грн
133,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
153,45
Экономия: -21,51 грн
131,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
159,48
Экономия: -25,04 грн
134,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
175,85
Экономия: -26,35 грн
149,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
155,09
Экономия: -20,35 грн
134,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
159,23
Экономия: -25,75 грн
133,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
148,03
Экономия: -15,82 грн
132,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
137,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
158,25
Экономия: -24,09 грн
134,16 грн