КлассификацииКомпендиум собрал в себе набор классификаций, которые помогут в работе большинству работников медицинской отрасли и фармацевтики
Классификации
ATC-классификация
Иерархическая структура современной классификационной системы АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) облегчает логическое разделение лекарственных средств на определенные группы. В отличие от большинства других классификаций, в системе АТС, помимо влияния на анатомический орган или систему организма, учитываются также терапевтические свойства лекарственных средств и их химические характеристики. Классификационная система АТС позволяет идентифицировать лекарственный препарат, в том числе действующее вещество, определить способ его введения, а также, при указании DDD (Defined Daily Dose), суточную дозу потребления.Подробнее
Классификация диетических добавок
Недостаточное поступление в организм питательных веществ — доказанный фактор увеличения бремени неинфекционных заболеваний. Для дополнения обычной диеты в современных условиях широко используются диетические добавки как концентрированный источник нутриентов и других веществ с питательным или физиологическим эффектом. Изложенная в данном разделе информация дает возможность свободно ориентироваться в динамично развивающемся сегменте диетических добавок.Подробнее
Классификация косметических средств
В данном разделе представлен полный перечень наименований косметических средств, которые на данный момент существуют на рынке Украины. Раздел включает косметические средства как отечественных, так и зарубежных производителей. Здесь можно получить информацию о компании (адрес, телефон), а также ознакомиться с полным перечнем косметических средств конкретного производителя. Весь ассортимент косметики удачно классифицирован по группам, что облегчает поиск нужной позиции на сайте, а также можно получить информацию о наличии и цене косметического средства в аптеках городов Украины. Также здесь можно ознакомиться с составом и полной информацией по применению косметического средства.Подробнее
Классификация клинического питания
Проблема метаболических расстройств при хронической и острой патологии в последние десятилетия вызывает широкий интерес, обусловив быстрый прогресс в изучении, разработке и клиническом применении нутритивной поддержки. Представленные в разделе данные помогут специалистам здравоохранения разобраться в перспективном направлении и успешно интегрировать концепцию клинического питания в медицинскую практику.Подробнее
Детское питание
Сегодня разобраться в огромном ассортименте детского питания очень тяжело, особенно современным родителям, которые хотят получить максимум информации, затратив минимум своего драгоценного времени. Поэтому мы стараемся упростить задачу. У нас на сайте представлен перечень всех наименований различных категорий детского питания, которые существуют на украинском рынке. В этом разделе также можно ознакомиться с ценами на выбранную позицию раздела, проверить наличие в аптеках городов Украины и сделать заказ.Подробнее
Медицинские изделия
Указатель медицинских изделий отечественных и зарубежных производителей.
Интуитивная система навигации поможет чрезвычайно быстро и эффективно сориентироваться во всем многообразии медицинских изделий, представленных на фармацевтическом рынке Украины, для оптимального их использования, профилактики различных заболеваний, поддержания здоровья.Подробнее