К инфекционным заболеваниям мочевыводящих путей относится ряд патологических процессов инфекционно-воспалительного генеза, которые поражают один или несколько сегментов мочевого тракта, начиная от периренальной фасции и заканчивая наружным отверстием уретры. Возможно также диффузное поражение без четких границ патологического процесса. При этом анатомические аномалии мочевыводящих путей, функциональные нарушения естественного пассажа мочи (например связанные с образом жизни), а также незрелость иммунной системы выступают в роли предрасполагающих факторов. Именно с этими факторами связан высокий риск рецидива инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, который достигает 30% (Долженко Е.С., 2019) и тот факт, что общая распространенность их уступает только распространенности ОРВИ (Смирнов А.В., 2006).

В норме в мочевыводящих путях здорового человека моча стерильна (исключение составляет нижняя треть уретры у женщин). Поэтому состояние, при котором наблюдается размножение бактерий внутри мочевыводящих путей, уже рассматривается как патология (Смирнов А.В., 2006). Мочевыводящие пути в 80–90% случаев неосложненных заболеваний колонизуются кишечной палочкой. По данным ученых (Долженко Е.С., 2019), перед началом терапии бактериологическое исследование мочи проводится далеко не всегда, а лечение назначается эмпирически. Именно поэтому в арсенале врача должен присутствовать оптимальный препарат для этиотропной терапии, который действует на наиболее распространенные штаммы возбудителей и доступен для амбулаторного применения. Фурагин ― таблетированный препарат, который соответствует упомянутым выше требованиям.

Механизм действия Фурагина

Действующим веществом Фурагина является нитрофурановое антибактериальное лекарственное средство фуразидин и характеризуется бактериостатическим эффектом, который обусловлен наличием в составе молекулы ароматической нитрогруппы. Препарат оказывает ингибирующее действие на бактериальные ферментные системы (подавляет синтез белка, аэеробный энергетический метаболизм, синтез нуклеиновых кислот и компонентов клеточной стенки (Бронская Г.М., 2011), вследствие чего нарушается структурная целостность клеточной оболочки и цитоплазматической мембраны возбудителя. Фурагин активен в отношении таких грамположительных микроорганизмов, как различные виды стафилококков, и таких грамотрицательных возбудителей, как клебсиеллы, кишечная палочка и другие энтеробактерии (инструкция МЗ Украины). Фуразидин метаболизируется в печени, а также выводится почками за счет как клубочковой фильтрации, так и канальцевой реабсорбции (Смирнов А.В., 2006), благодаря чему препарат относится к группе уросептиков (Шатохина О.В., 2011).

Среди выделенных в 1974 г. штаммов патогенного стафилококка чувствительность к нитрофурановым производным (в частности к Фурагину) достигала 98,9%, тогда как его чувствительность к другим антибактериальным препаратам не превышала 61,8% (Val`vachev N.I., 1976). Это и обуславливает преимущественное применение Фурагина в урологической практике (инструкция МЗ Украины), поскольку такие штаммы часто высеваются из простатического секрета, содержимого семенных пузырьков, эякулята и мочи (Dobrovol`skaia L.I., 1981). Фурагин относится к препаратам выбора в борьбе с бактериями, выделенными из урогенитального тракта женщин (Tsyganenko A.I., 2007). Золотистый стафилококк, выделенный от септических больных, также демонстрирует чувствительность к Фурагину (Fomenko G.A., 1984). Установлена активность фуразидина in vitro в отношении Proteus mirabilis (Михайлова Т.В., 2010).

Также, по данным исследований (Aleksandrova N.Z., 1990), к препарату чувствительны все штаммы термофильной Campylobacter. Фурагин активен в отношении более чем ½ (57,5%) штаммов Hafnia alvei ― условно-патогенного микроорганизма из семейства энтеробактерий. Этот микроорганизм может находиться в составе нормальной флоры ЖКТ, однако с ним также связывают развитие некротизирующего энтероколина, инфекций мочевыводящих путей и мягких тканей (Идиатуллина Г.А., 2019).

Современные исследования демонстрируют (Водяник А.А., 2018), что чувствительны 91,7% изолятов бактерий, выделенных от больных с инфекциями нижних мочевых путей, 100% изолятов бактерий при остром пиелонефрите и 81,3% ― при рецидиве хронического пиелонефрита.

Перспективным является применение Фурагина в терапии инфекций желчевыводящих путей. Это связано с чувствительностью многих штаммов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis к препарату (Sytnik I.A., 1980), а также со свойством желчных кислот (дезоксихолевой, дегидрохолевой, холевой и гликохолевой) потенциировать его противопротейное действие — при таких комбинациях противомикробные свойства нитрофуранов возрастают в несколько сотен раз (Sytnik I.A., 1975). Исследования демонстрируют, что применение Фурагина в качестве средства предоперационной санации у пациентов с хроническим калькулезным холециститом способствует эрадикации таких возбудителей, колонизующих желчевыводящие пути, как стрептококки, стафилококки и кишечная палочка (Venger I.K., 1984).

В каких случаях показан Фурагин

Фурагин ― это препарат, который активно применяется в урологической практике (инструкция МЗ Украины) для лечения:

пиелонефрита;

цистита. Сегодня фуразидин является препаратом выбора в лечении острого неосложненного цистита (Siniakova L.A., 2014);

уретрита;

простатита;

послеоперационных инфекционных поражений мочеполовой системы.

Опыт практического применения Фурагина

В рандомизированном исследовании было установлено, что в терапии острого цистита терапевтический эффект Фурагина сопоставим с терапевтическим эффектом ципрофлоксацина. Эти данные были подтверждены культуральным исследованием мочи, а также оценкой уровней иммуноглобулинов классов A, M, G и интерлейкина-8 (Dybowski B., 2008). Кроме того, фуразидин занимает одно из ведущих мест среди препаратов для профилактической антибиотикотерапии при хронических рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей (Вялкова А.А., 2010). Рекомендуется включать Фурагин в схемы антибиотикотерапии при мочекаменной болезни, поскольку чувствительность сопутствующей микрофлоры к нему колеблется в пределах 81,48–100% в зависимости от вида колонизующих бактерий (Аль-Габри А., 2003).

Импрегнация обувных стелек Фурагином может быть эффективной подошвенной эпидермофитией, поскольку препарат проявляет бактерицидные и фунгицидные свойства (Sedov A.V., 1994).

Исследователи отмечают, что применение препаратов с фуразидином в дополнение к обычной схеме антибиотикотерапии оказывает выраженный терапевтический эффект при тонзиллофарингите (Nosulya E.V., 2015).

Перспективным является применение Фурагина в терапии инфекций желчевыводящих путей. Это связано с чувствительностью многих штаммов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis к препарату (Sytnik I.A., 1980), а также со свойством желчных кислот (дезоксихолевой, дегидрохолевой, холевой и гликохолевой) потенциировать его противопротейное действие ― при таких комбинациях противомикробные свойства нитрофуранов возрастают в несколько сотен раз (Sytnik I.A., 1975). Результаты исследования демонстрируют, что применение Фурагина в качестве средства предоперационной санации у пациентов с хроническим калькулезным холециститом способствует эрадикации таких возбудителей, колонизующих желчевыводящие пути, как стрептококки, стафилококки и кишечная палочка (Venger I.K., 1984), поскольку Фурагин медленно всасывается из просвета ЖКТ, благодаря чему в кишечнике достигается достаточная терапевтическая концентрация препарата для лечения острых кишечных инфекций (Сапожников В.Г., 2008).

Рекомендуется (Chekmareva I.A., 2002) применять перевязочный материал с фуразидином для перевязки гнойных ран. Такие повязки стимулируют пролиферативную активность фибробластов и капилляров грануляционной ткани, благодаря чему интенсифицируются процессы заживления раны. Особенно хорошо повязки с нитрофуранами подходят для лечения ожоговых ран, которые часто колонизируются P. aeruginosa, E. coli, Pr. vulgaris или St. aureus (Kataev S.V., 1980). Рекомендуется сочетать в перевязочном материале Фурагин с хлоргексидином для достижения оптимального эффекта (Кузнецов Я.О., 2009).

Особенности применения Фурагина

Действующее вещество Фурагина фуразидин хорошо всасывается в ЖКТ, особенно в дистальных отделах тонкой кишки, связывается с белками плазмы крови и действует системно. Выводится почками, с чем и связано широкое применение препарата в урологической практике. Однако с особенностями выведения связаны и ограничения в применении препарата у больных с почечной недостаточностью. Клинически значимое нарушение фильтрационной функции почек может наблюдаться также при инфекциях почечной паренхимы или уросепсисе, при которых Фурагин применять не рекомендуется. Кроме того, при изменении кислотности мочи изменяется и активность препарата: ощелачивание (в том числе и медикаментозными средствами) снижает эффективность Фурагина, а закисление (в том числе хлоридом кальция и ацетилсалициловой кислотой) ― повышает (инструкция МЗ Украины).

Здоровые добровольцы отмечали мышечные крампи (судорожные сокращения) в икроножных мышцах после приема Фурагина (Mannisto P., 1979).

При длительном применении Фурагина у больных сахарным диабетом в качестве побочного эффекта может развиваться полинейропатия. Для предотвращения этого явления рекомендуется сочетать прием препарата с применением витаминов группы В и антигистаминными лекарственными средствами (инструкция МЗ Украины).

Фурагин характеризуется фотосенсибилизирующим действием, поэтому во время курса лечения следует избегать воздействия прямых солнечных лучей (Lozovskaia E.L., 1997).

Применение Фурагина в период беременности не показано, поскольку фуразидин хорошо проникает через плацентарный барьер (инструкция МЗ Украины). Однако отдельные авторы упоминают популяционные исследования, в которых было доказано отсутствие тератогенных свойств у фуразидина, что обуславливает его назначение в схемах терапии бессимптомной бактериурии (Гордовская Н.Б., 2014) или пиелонефрита во время беременности. При этом рекомендуется применять Фурагин не ранее II триместра беременности, поскольку на этом сроке включается защитная функция плаценты (Муменбаева С.А., 2012).

Производные нитрофуранов могут стать причиной специфического повреждения легочной паренхимы ― интерстициального пневмонита, патогенетическая основа которого представлена локальными реакциями повышенной чувствительности. Такая легочная реакция может носить как острый, так и хронический характер. Поэтому не рекомендуется назначать Фурагин пациентам, у которых наблюдается какая-либо легочная патология (инструкция МЗ Украины).

В инструкции также содержатся данные о негативном влиянии нитрофурановых препаратов на функцию яичек. Оно может проявляться уменьшением общего количества эякулята, патологическими изменениями морфологии сперматозоидов и снижением их подвижности (инструкция МЗ Украины).

По данным официальной инструкции, Фурагин не предназначен для лечения детей, однако в литературе описан клинический опыт применения его для лечения пиелонефрита в педиатрической практике (Ключников С.О., 2010, Аверьянова Н.И., 2015)

Заключение

Фурагин, как и другие препараты нитрофуранового ряда, несмотря на более чем полувековой опыт применения в клинике, остается эффективным препаратом для эмпирической терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей. По результатам исследований подтверждена эффективность и хорошая переносимость Фурагина (Смирнов А.В., 2006). Кроме того, бактерицидные свойства препарата могут стать обоснованием для расширения показаний к его применению в других сферах медицины.