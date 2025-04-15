Львов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
42,99
Экономия при брони: -0,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Аптека доброго дня
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
129,20
Экономия при брони: -1,00 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм